蘇丹內訌近百人死亡　央視大樓被擊中

當地的醫生組織表示，蘇丹首都喀土穆的醫院情況非常困難，又指有關的衝突令到職員及醫療物資難以接觸到受傷人士。雙方都聲稱已控制喀土穆的重要地點，其中快速支援部隊在周日（16日）及周一（17日）分別指出，已經佔領了總統府以及鄰近的城市恩圖曼，以及達爾富爾西部的地方及北部的麥羅維機場。不過軍方據報已取回麥羅維機場的控制權，以及否認快速支援部隊取得首都的關鍵地點，同時亦有指軍隊在空襲快速支援部隊的地點時取得優勢。

非洲國家蘇丹的內訌發生至今第3日，當地的軍隊與準武裝組織的快速支援部隊仍然駁火，有醫生組織表示至今近百人死亡，估計逾1,100人受傷。

中國中央電視台的記者表示，由於央視在蘇丹的辦公室與總統府僅有數百米距離，大樓的北部已經受到嚴重破壞。而央視的員工在上周末發生衝突後，就已逃到地下室，不過到周日上午地下室的屋頂都被打穿。

聯合國糧食計劃3職員死亡

蘇丹醫生中央委員會表示，已有97名平民在衝突死亡，另外數十安全部隊人員死亡，另外有942人受傷。世界衞生組織表示，衝突至今有逾83人死亡，另外逾1,100人受傷。另外聯合國糧食計劃署表示，他們有3名職員在衝突中死亡，並令到組織在當地的工作要暫停。

蘇丹在2019年發生軍事政變後一直由當地軍人控制，而其中的兩名核心成員對如何過渡至文人政府存在分歧。