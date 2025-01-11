蘇丹戰事持續　病人與醫護屢遭施暴威脅　無國界醫生被迫暫停主要醫院工作

蘇丹戰事持續逾1年半，戰鬥近月更趨升溫。武裝人員多次襲擊、威脅病人和醫護人員，無國界醫生被迫暫停巴沙爾教學醫院的一切醫療工作，並強烈譴責一切針對醫療設施的事件。



本月5日，蘇丹首都喀土穆發生空襲，50人獲送往無國界醫生支援的巴沙爾教學醫院。暴力創傷者激增的同時，武裝人員卻多次襲擊、威脅病人和醫護人員，包括在醫院內持槍開火破壞，甚至射殺病人等。基於持續的暴力襲擊，無國界醫生被迫作出艱難的決定，暫停巴沙爾教學醫院的一切醫療工作。

無國界醫生的緊急項目統籌菲力普（Claire San Filippo）表示，他們在喀土穆目睹巨大的苦難，每天都發生激烈且極端的暴力事件。食物、物資和人道援助的短缺和封鎖令當地人須掙扎求存。當地醫療需求龐大，不少傷勢嚴重得令人震驚，處理大規模傷亡事故幾乎已成為日常。團隊、醫院員工和義工都在非常困難的環境下，日以繼夜工作以提供醫療護理。然而，當員工和病人生命飽受威脅，沒有安全保障時，無法繼續醫療工作。但組織仍會繼續在蘇丹的11個州提供支援，包括喀土穆州的恩圖曼市（Omdurman），無國界醫生希望未來情況將允許重返巴沙爾醫院重啟醫療工作。

接收了逾2.5萬名病人 蘇丹戰事在2023年4月爆發，無國界醫生翌月隨即投入重開巴沙爾教學醫院的工作。由於戰爭持續，區內大部分醫療設施已被迫關閉或縮減服務，巴沙爾教學醫院已成為喀土穆南部最後幾間仍能運作，且提供免費醫療護理的醫院之一。截至去年12月，巴沙爾教學醫院的急症室共接收25,585名病人，施行3,700宗外科手術。