非洲國家蘇丹的停火協議即將屆滿，多國加快從蘇丹撤僑。英美已經在周日（23日）宣布撤走外交人員，而歐洲國家亦已將國民送走，其餘還有多個中東國家都已經採取行動。日本就表示，部份的國民已從陸路撤走。

美國方面表示，他們透過3架直昇機，在周日採取快而淨的行動，將不足100人帶走。而美國在當地大使館已經關閉，同時在網上表示政府難以安全地撤離個別抵達當地的國民。而英國亦表示，利用空軍將英國的外交人員及家屬撤離，英國外相祁湛明（James Cleverly）表示，撤離餘下國民的選項有限。

法國總統馬克龍就表示，已確定撤僑的專機抵達吉布提接走國民，而荷蘭的國民亦隨法國專機離開，同時荷蘭亦有計劃以直昇機接走餘下國民。至於德國的3輛專機載有101人，正前往約旦，意大利及西班牙同樣撤僑，當中西班牙的行動包括協助阿根廷、哥倫比亞、愛爾蘭、葡萄牙、波蘭、墨西哥、委內瑞拉及部份蘇丹人離開。而加拿大亦撤離外夜人員。多個海灣國家，以及埃及、巴基斯坦及加拿大人，就以海路撤離至沙特阿拉伯港口吉達。