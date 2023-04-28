蘇丹衝突｜雙方再停火3日　白宮指局勢或惡化籲僑民離開

蘇丹政府軍和準軍事組織快速支援部隊同意再延長停火72小時，雙方都表示，是為了開闢人道主義通道。各國繼續加緊撤僑行動，美國白宮憂慮蘇丹局勢有可能隨時惡化，呼籲想撤離的美國人在未來24至48小時內行動。

衝突雙方的停火協議原定在當地周四(27日)午夜屆滿，雙方當日宣布接受由美國、英國及沙特阿拉伯等國家提出的方案，同意由周五(28日)零時起再延長停火72小時。聯合國、非洲聯盟，以及美英等國對此表示歡迎。