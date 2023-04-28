蘇丹衝突｜雙方再停火3日　白宮指局勢或惡化籲僑民離開

蘇丹政府軍和準軍事組織快速支援部隊同意再延長停火72小時，雙方都表示，是為了開闢人道主義通道。各國繼續加緊撤僑行動，美國白宮憂慮蘇丹局勢有可能隨時惡化，呼籲想撤離的美國人在未來24至48小時內行動。
衝突雙方的停火協議原定在當地周四(27日)午夜屆滿，雙方當日宣布接受由美國、英國及沙特阿拉伯等國家提出的方案，同意由周五(28日)零時起再延長停火72小時。聯合國、非洲聯盟，以及美英等國對此表示歡迎。
布林肯：美國人應在未來24至48小時內撤離蘇丹
美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，之前3天的停火，衝突減少，有助安排飛機進行撤離。不過，鑑於蘇丹衝突雙方不斷違反停火，蘇丹局勢有可能隨時惡化，在當地的美國人應在未來24至48小時內撤離，美國正努力為僑民提供離開的選項，包括派出海軍船隻到蘇丹沿岸提供支援。美國國防部就表示，正與國務院合作，確定想離開蘇丹的美國人人數，但發言人指出，目前只有相對較少的美國人尋求離開蘇丹。
各國加緊撤僑行動。中國外交部指，逾1,300名中國公民已離開或正在離開蘇丹。英國外交部表示已用包機撤走了近900名英國人，英國駐蘇丹大使亦已撤離至埃塞俄比亞。加拿大周四的首個撤僑行動，則以2架機撤走了逾百名加拿大及盟國國民。印度至周四已撤走近2,000名僑民。