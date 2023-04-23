蘇丹衝突｜400人死數千人受困 緣於兩軍頭爭權

蘇丹衝突已爆發超過一星期引發人道危機，導致400人死亡，數千名平民被困家中；雙方雖達成在開齋節停火72小時，卻並未遵守。衝突亦令蘇丹和平過渡到文人政府希望落空。這場衝突緣自效忠兩名敵對、想奪得控制權軍頭的部隊互相交火，軍方武裝部隊總司令布爾漢(Abdel Fattah al-Burhan)，以及快速支援部隊領導人達加洛(Mohamed Hamdan Dagalo)原是同盟，合力於2019年推翻蘇丹總統、獨裁者巴希爾，亦於2021年軍事政變中扮演重要角色。不過，在有關將快速支援部隊合併到政府軍，以促成恢復文人管治的談判上卻令雙方關係變緊張——雙方爭論誰才是「阿頭」，繼而挑起這場衝突。

蘇丹衝突｜兩人原是盟友為權力反目

巴希爾統治蘇丹近30年，因麵包價格暴升引起民怨和示威，最後促成他下台。蘇丹之後由軍方和文人組織艱難地組成聯合管治。今次衝突其中一方快速支援部隊在蘇丹是一支輔助正規軍的組織，表現卓越，領導人達加洛迅速在政權中冒升。不過，他在2000年代初期的蘇丹達爾富爾衝突中所領導的武裝部隊被指違反人權和殘暴。巴希爾於2013年成立快速支援部隊，由他監督，交由達加洛領導，後者於2019年倒戈推翻巴希爾。作為軍方領導人布爾漢本質上是蘇丹領袖，他亦是在2000年代達爾富爾衝突的黑暗日子中冒升，這也是他與達加洛首次有接觸。現在兩人變成敵對互相爭奪國家的控制權，卻苦了一班平民。