蘇丹軍方拒開齋節停火　南韓亦宣佈派軍機撤僑（更新）

【18:15更新】多個新聞網站指，蘇丹軍方表示會繼續在喀土穆進行針對快速支援部隊的行動，意味他們不接受早前快速支援部隊同意在伊斯蘭開齋節期間停火72小時。蘇丹媒體表示，軍方在周五對快速支援部隊的多個地方發動密集的襲擊。

各國正利用外交壓力，要求蘇丹當地停火。其中半軍事組織的快速支援部隊，已承諾在伊斯蘭開齋節期間停火72小時，不過目前未知軍方是否接受。而南韓今日（21日）亦宣佈，將派出軍機到當地接走國民，而日本就表示，因為當地局勢，可能會先將國民以陸路送到吉布提接走。

快速支援部隊原同意停火72小時

包括聯合國在內，多國提議蘇丹交火雙方，在伊斯蘭教的開齋節期間停火。快速支援部隊就回應表示，願意基於人道立場下，在開齋節期間停火72小時。不過軍方未有回應。有關的停火將會在當地時間周五（21日）的上午6時開始，以配合節日。然而雙方過去多次的停火都未能達成協議，並且持續出現戰鬥。

逾萬人逃到鄰國乍德

軍方的領袖早前就拒絕了與快速支援部隊商談的可能性。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）就提出了有關停火的決定，以保障平民的安全。他指開齋節的停火「臨時停火將為從戰鬥走向和平，提供喘息的機會」。聯合國警告，有1萬至2萬平民，多數為婦孺逃離蘇丹，並準備在鄰國乍德尋求安全庇護。