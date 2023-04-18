蘇丹軍方稱進入關鍵時刻拒絕停火　歐美外交人員遇襲（更新）

【17:50更新】蘇丹的快速支援部隊今日聲明，承諾24小時停火，讓平民撤離以及進行人道救援。「RSF重申接受24小時停火，以確保平民安全通行和傷者撤離」。同時部隊又指責軍方違反聯合國早前的停火協議，並對人口密集的地區發動空襲。

不過蘇丹的軍方就拒絕接受快速支援部隊的停火建議，指這僅是部隊的宣傳手段。軍方發言人在Twitter指：「我們不知道有甚麼的協調人和國際社會的協議，不過叛軍所提出的24小時停火，不過是為掩蓋他們可能在數個小時內被擊敗的事實。」軍方指他們已進入關鍵時刻，會專注執行行動的目標。

蘇丹軍方與快速支援部隊的衝突仍然未平，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周一（17日）確定，一支美國的外交車隊在途中被襲擊，不過未有人傷亡。

在日本出席G7外長會議的布林肯向記者表示：「這行動很魯莽，而且很不負責任，當然也是不安全。」據聯合國表示，經過3日的衝突，當地已有大約185人死亡以及超過1,800人受傷，而首都喀土穆仍然有空襲及炮擊，還有各式武力的駁火。

歐盟駐蘇丹大使Aidan O'Hara表示，他在喀土穆的住所亦被打中，愛爾蘭的外交部長確定Aidan O'Hara沒有受到重傷。愛爾蘭方面指責當地嚴重違反對外交人員的保護。