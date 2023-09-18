蘇丹首都地標建築起火　建築師稱感到痛苦批破壞亳無意義

非洲國家蘇丹的國內衝突仍然持續，首都喀土穆的一楝地標建築在日前起火。建築物的建築師周日（17日）分享有關起火片段時，表示對建築物起火感到痛心，又指這種破壞是亳無意義。

18層高的大尼羅河石油公司大廈，是喀土穆的一棟地標建築。然而在周日，網上有影片顯示這座位於尼羅河畔的建築物起火焚毀。建築物的高級建築物Tagreed Abdin在社交網站上表示：「這是真的痛心。我是大尼羅河石油公司總部在2006年建設時的高級建築師，這是喀土穆的地標建築。這是多麼無意義的破壞。」