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國際
2023-09-18 14:17:04

蘇丹首都地標建築起火　建築師稱感到痛苦批破壞亳無意義

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蘇丹首都喀土穆的地標建築起火。(X)

蘇丹首都喀土穆的地標建築起火。(X)

非洲國家蘇丹的國內衝突仍然持續，首都喀土穆的一楝地標建築在日前起火。建築物的建築師周日（17日）分享有關起火片段時，表示對建築物起火感到痛心，又指這種破壞是亳無意義。

18層高的大尼羅河石油公司大廈，是喀土穆的一棟地標建築。然而在周日，網上有影片顯示這座位於尼羅河畔的建築物起火焚毀。建築物的高級建築物Tagreed Abdin在社交網站上表示：「這是真的痛心。我是大尼羅河石油公司總部在2006年建設時的高級建築師，這是喀土穆的地標建築。這是多麼無意義的破壞。」

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喀土穆的地標建築周日起火。(X) 該建築原本的模樣。(X)

目前未知有關建築的起火原因以及傷亡狀況。據當地報道衝突的媒體指，上周末（16日）當地的快速支援部隊（RSF），向軍隊控制的地區開火，當中包括一些司法機構的辦公大樓。部份的政府建築物據報在襲擊中起火。當地指有關的攻擊持續至周日。

自今年4月爆發軍隊及當地的半軍事部隊RSF爭議以來，當地發生多次的空襲及雙方互相交火的狀況。根據聯合國指，至今有超過100萬人被迫逃離蘇丹。而當地報道指，衝突至今造成約7,500人死亡，另外超過500萬人無家可歸。

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