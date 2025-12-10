蘇格蘭43%學童列特殊需求　20年增8倍引關注

蘇格蘭官方統計數據顯示，該國學童被列為有額外支援需求（ASN）的比例創下歷史新高，今年共有29萬9445名兒童被歸類為ASN，相當於全體學生的43%，較去年增加2.5個百分點。這一比例是英格蘭特殊教育需求學生比例（19.6%）的兩倍以上。

比例為英格蘭兩倍以上

英媒《每日電訊報（The Telegraph）》12月10日報道，自2004年一項新法律推動將兒童留在主流學校就讀以來，被記錄為需要額外支援的學生人數已增加8倍。2015年時，蘇格蘭僅有約15萬名兒童（佔22.5%）被記錄有額外需求，但過去10年間這一數字幾乎倍增。官方提醒，記錄方式的改變以及對學生需求認識的提高，可能放大了統計數字。

數據顯示，最常見的單一原因是「社交、情緒或行為困難」，超過7萬7400名兒童屬於此類別，其中男孩約佔三分之二。各種形式的學習困難或障礙（包括閱讀障礙）約佔整體數字的11.2萬人，自閉症譜系障礙影響超過4.1萬名學生，近3.2萬名兒童正經歷「家庭問題」。此外，英語作為第二語言也是主要原因之一，影響超過6.1萬名兒童。部分ASN學童會被列入多個類別。