蘋果創辦人喬布斯親筆簽名卡片拍賣　現網上叫價至58萬元

已故蘋果電腦(Apple)創始人喬布斯(Steve Jobs)雖然已經離世多年，但至今仍是不少人心目中的「殿堂人物」。美國拍賣行RR Auction日前公開拍賣一張喬布斯生前的親筆簽名卡片，目前網上叫價已經高至7.5萬美元(約58.4萬港元)。
RR Auction表示，這張卡片是喬布斯擔任蘋果董事會主席(Chairman of Apple's Board of Directors)期間所使用的名片，當中可以看到早期蘋果的6色LOGO設計，喬布斯的名字及職位，以及當時蘋果公司的地址。拍賣的卡片已經通過收藏品公司PSA(Professional Sports Authenticator)的鑑定，並獲得「Gem Mint 10」的評級，代表幾乎完美無瑕的狀態。
喬布斯另一簽名卡片去年拍賣創下紀錄
RR Auction去年拍賣喬布斯親簽名片以18.1萬美元的價格售出，創下商業卡片拍賣紀錄有史以來最高價。RR Auction強調，這是他們拍賣的第二張1983年製造的喬布斯親簽名片，這時期的喬布斯名片十分難得，再加上親筆簽名更是別具意義。這張名片的網上拍賣後已經過13口叫價，價格已達到7.5萬元，下一個叫價格則是8.25萬美元(約64.2萬港元)。