熱門搜尋:
情人節2025 產志賀毒素 朗天峰 新店關注組 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 網上熱話 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-02-13 14:15:00

蘋果創辦人喬布斯親筆簽名卡片拍賣　現網上叫價至58萬元

分享：
蘋果創辦人喬布斯親筆簽名卡片拍賣，現網上叫價至58萬元。(RR Auction)

蘋果創辦人喬布斯親筆簽名卡片拍賣，現網上叫價至58萬元。(RR Auction)

adblk5

已故蘋果電腦(Apple)創始人喬布斯(Steve Jobs)雖然已經離世多年，但至今仍是不少人心目中的「殿堂人物」。美國拍賣行RR Auction公開拍賣一張喬布斯生前的親筆簽名卡片，目前網上叫價已經高至7.5萬美元(58.4萬港元)

RR Auction表示，這張卡片是喬布斯擔任蘋果董事會主席(Chairman of Apple's Board of Directors)期間所使用的名片，當中可以看到早期蘋果的6LOGO設計，喬布斯的名字及職位，以及當時蘋果公司的地址。拍賣的卡片已經通過收藏品公司PSA(Professional Sports Authenticator)的鑑定，並獲得「Gem Mint 10」的評級，代表幾乎完美無瑕的狀態。

adblk6
已故蘋果電腦(Apple)創始人喬布斯(Steve Jobs)。(網上圖片) 目前網上叫價已經高至7.5萬美元(約58.4萬港元)。(RR Auction)

喬布斯另一簽名卡片去年拍賣創下紀錄

RR Auction去年拍賣喬布斯親簽名片以18.1萬美元的價格售出，創下商業卡片拍賣紀錄有史以來最高價。RR Auction強調，這是他們拍賣的第二張1983年製造的喬布斯親簽名片，這時期的喬布斯名片十分難得，再加上親筆簽名更是別具意義。這張名片的網上拍賣後已經過13口叫價，價格已達到7.5萬元，下一個叫價格則是8.25萬美元(64.2萬港元)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能