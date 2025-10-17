蘋果喬布斯將登1美元紀念幣　向「美國創新精神」致敬

美國鑄幣局宣布，蘋果公司已故創辦人喬布斯(Steve Jobs)，以年輕時形象成為當局為2026年「美國創新」系列鑄造的1美元紀念幣主角之一，以作致敬。

綜合報道，這枚金色1美元的加州紀念幣以喬布斯的肖像為主，15日與愛荷華州、威斯康辛州與明尼蘇達州的紀念幣一同公開亮相。不過，喬布斯在紀念幣的肖像採用他年輕時，留著微長頭髮的形象。鑄幣局表示，這款設計呈現年輕的喬布斯坐在典型的北加州風景前，背景是滿佈橡樹的起伏山丘。他沉思的姿態與表情展現出這片環境如何啟發了他的願景，即將複雜的科技轉化為如自然般直覺且有活力的事物。硬幣邊緣刻有包含「美國」、「加州」、「喬布斯」以及「創造奇妙事物」(Make Something Wonderful)的詞彙。