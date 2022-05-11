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2022-05-11 10:53:00

蘋果宣布iPod停產　終結21年歷史

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蘋果宣布iPod停產，終結21年歷史。(網上圖片)

蘋果宣布iPod停產，終結21年歷史。(網上圖片)

美國蘋果公司(Apple)宣布將停產最後一代iPod音樂播放器，現有存貨售完為止，誕生於2001年的iPod將走入歷史。現有的最後一批第7代產品iPod Touch將繼續銷售，直到庫存賣光為止。

Steve Jobs推出iPod令蘋果起死回生。(網上圖片)

Steve Jobs推出iPod令蘋果起死回生。(網上圖片)

蘋果表示，將停止生產第 7 iPod Touch ，這是 iPod Touch 2001 10 月首次上市銷售以來最後一批產品，未來將繼續賣到庫存結束為止。全球行銷資深副總裁Greg Joswiak表示，公司已經在所有產品中整合了絕佳的音樂體驗，從 iPhoneApple Watch，再到HomePod mini，以及 MaciPad Apple TViPod的精神將永存在其他產品中。

iPod被公認是令蘋果從幾乎破產局面扭轉至擁有3兆美元市值巨企的一大功臣。(網上圖片)

iPod被公認是令蘋果從幾乎破產局面扭轉至擁有3兆美元市值巨企的一大功臣。(網上圖片)

Steve Jobs推出iPod令蘋果起死回生

Steve Jobs推出的iPod，被公認是將蘋果從幾乎破產局面扭轉至擁有3兆美元市值巨企的一大功臣，蘋果多年來發布數十個版本的iPod，在2001年第一代iPod問世時，裡面可存放1,000首歌曲，顛覆當年儲存音樂的裝置。歷代iPod多次變身，包含iPod NanoiPod Shuffle等，2007年首度面世的iPod Touch是最後停產的一款。今日音樂串流平台則成為主流，蘋果的串流服務包含超過9,000萬首歌曲。設計iPod Touch的團隊後來設計出iPhone，很快就取代iPod的地位。

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