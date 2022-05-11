蘋果宣布iPod停產　終結21年歷史

美國蘋果公司(Apple)宣布將停產最後一代iPod音樂播放器，現有存貨售完為止，誕生於2001年的iPod將走入歷史。現有的最後一批第7代產品iPod Touch將繼續銷售，直到庫存賣光為止。

Steve Jobs推出iPod令蘋果起死回生。(網上圖片)

蘋果表示，將停止生產第 7 代 iPod Touch ，這是 iPod Touch 自 2001 年 10 月首次上市銷售以來最後一批產品，未來將繼續賣到庫存結束為止。全球行銷資深副總裁Greg Joswiak表示，公司已經在所有產品中整合了絕佳的音樂體驗，從 iPhone到Apple Watch，再到HomePod mini，以及 Mac、iPad 和Apple TV，iPod的精神將永存在其他產品中。