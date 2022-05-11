蘋果宣布iPod停產　終結21年歷史

美國蘋果公司(Apple)宣布將停產最後一代iPod音樂播放器，現有存貨售完為止，誕生於2001年的iPod將走入歷史。現有的最後一批第7代產品iPod Touch將繼續銷售，直到庫存賣光為止。
蘋果表示，將停止生產第 7 代 iPod Touch ，這是 iPod Touch 自 2001 年 10 月首次上市銷售以來最後一批產品，未來將繼續賣到庫存結束為止。全球行銷資深副總裁Greg Joswiak表示，公司已經在所有產品中整合了絕佳的音樂體驗，從 iPhone到Apple Watch，再到HomePod mini，以及 Mac、iPad 和Apple TV，iPod的精神將永存在其他產品中。
Steve Jobs推出iPod令蘋果起死回生
由Steve Jobs推出的iPod，被公認是將蘋果從幾乎破產局面扭轉至擁有3兆美元市值巨企的一大功臣，蘋果多年來發布數十個版本的iPod，在2001年第一代iPod問世時，裡面可存放1,000首歌曲，顛覆當年儲存音樂的裝置。歷代iPod多次變身，包含iPod Nano、iPod Shuffle等，2007年首度面世的iPod Touch是最後停產的一款。今日音樂串流平台則成為主流，蘋果的串流服務包含超過9,000萬首歌曲。設計iPod Touch的團隊後來設計出iPhone，很快就取代iPod的地位。