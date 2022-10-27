蘋果改用Type C充電線？高層首度證實：別無選擇

蘋果(Apple)產品自推出以來，幾乎都使用特有的Lightning充電綫，而非市面廣泛使用的Type C充電規格。惟歐盟在今年10月初通過議案後，宣布所有在歐盟販售的手機、平板，都必須使用Type C。對此蘋果高層也在近日受訪時首度坦言「別無選擇」，預計將會接受歐盟的規範。

將遵守使用Type C新規定

蘋果全球行銷資深副總裁Greg Joswiak，日前參與年度科技論壇(Tech Live)，接受《華爾街日報》採訪時表示，儘管蘋果內部並不同意歐盟的議案，但也首度坦承蘋果將會遵守使用Type C的新規定。

Greg Joswiak表示，全世界目前最受歡迎的2種充電規格，分別是Type C與Lightning，其中更有超過10億人使用後者。Greg Joswiak強調，蘋果一直以來的信念，就是希望打造出一款「可與充電綫斷開的電纜」，也就是其中一端為Lightning，另一端則供用戶彈性使用。

拒透露是否涵蓋歐盟以外地區

Greg Joswiak指出，儘管歐盟此議案的出發點是好的，但卻與蘋果內部存在些許分歧，並坦言會因為監管問題而變得更為棘手。Greg Joswiak無奈證實，蘋果對歐盟的新規定「別無選擇」，並承認「這是唯一解決方法」。

事實上，歐盟法規要求所有行動電話和平板，都必須在2024年秋季採用Type C連接埠。不過，Greg Joswiak在訪問中，拒絕透露蘋果產品採用Type C的範圍，是否也涵蓋在歐盟以外的地區。