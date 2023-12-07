蘋果教主｜喬布斯47年前開出4美元支票拍賣 逾3.6萬美元成交

iPhone製造商蘋果公司創辦人喬布斯(Steve Jobs)逝世已有12年，但其遺物仍有價有市。他於1976年7月23日向美國連鎖電子產品零售店RadioShack開出的4.01美元(約31.2港元)支票，在拍賣網站RR Auctions放售，估價2.5萬美元(約19.5萬港元)，周三截標以高於估價的3.685萬美元(約28.7萬港元)成交，錄得27次出價。
喬布斯｜拍賣行：RadioShack是成就蘋果的無名英雄
該支票由蘋果電腦公司帳戶支付，支票面上的地址是蘋果首個官方地址加州的帕洛阿爾托(Palo Alto)，簽署支票的是喬布斯。據悉，這張4美元支票由一名私人收藏家擁有，於1990年代收藏至今。RR Auctions形容RadioShack是造就蘋果其中一個無名英雄，蘋果共同創辦人沃茲尼亞克(Steve Wozniak)年輕時喜歡逛RadioShack，並儲夠錢在該店買下微型電腦「TRS-80 Micro Computer System」，用該電腦製造出電子設備「藍盒子」(blue box)，可用其免費打長途電話，在當時屬違法。
藍盒子促成喬布斯與沃茲尼亞克首次合夥做生意，以每個150美元(約1,170港元)售價賣出了約200個藍盒子。喬布斯曾在自傳中稱，若沒有沃茲尼亞克的藍盒子，將不會有蘋果公司，換言之若沒有RadioShack，就沒有蘋果。
喬布斯｜簽名支票文件過往均以高價賣出
喬布斯簽名開出的支票過去也以高價賣出。在去年，一張同於1976年簽發的9.18美元(約71.6港元)支票，以5.5萬美元(約42.9萬港元)拍賣價成交，同年另一張13.86美元(約108港元)支票以3.7564萬美元(約29.2萬港元)賣出。喬布斯1973年簽署的求職信於2018年更以17.4757萬美元(約136萬港元)競投價賣出，那時他申請的工作是「電子科技或設計工程師」。喬布斯於1976年，即21歲時的簽名於2011年在蘇富比拍賣行拍賣時，成交價更高達159.45萬美元(約1,243萬港元)；那是蘋果成立的文件，由喬布斯、沃茲尼亞克和另一蘋果創辦人韋恩(Ronald Wayne)簽署。