蘋果教主｜喬布斯47年前開出4美元支票拍賣 逾3.6萬美元成交

iPhone製造商蘋果公司創辦人喬布斯(Steve Jobs)逝世已有12年，但其遺物仍有價有市。他於1976年7月23日向美國連鎖電子產品零售店RadioShack開出的4.01美元(約31.2港元)支票，在拍賣網站RR Auctions放售，估價2.5萬美元(約19.5萬港元)，周三截標以高於估價的3.685萬美元(約28.7萬港元)成交，錄得27次出價。

喬布斯｜拍賣行：RadioShack是成就蘋果的無名英雄

該支票由蘋果電腦公司帳戶支付，支票面上的地址是蘋果首個官方地址加州的帕洛阿爾托(Palo Alto)，簽署支票的是喬布斯。據悉，這張4美元支票由一名私人收藏家擁有，於1990年代收藏至今。RR Auctions形容RadioShack是造就蘋果其中一個無名英雄，蘋果共同創辦人沃茲尼亞克(Steve Wozniak)年輕時喜歡逛RadioShack，並儲夠錢在該店買下微型電腦「TRS-80 Micro Computer System」，用該電腦製造出電子設備「藍盒子」(blue box)，可用其免費打長途電話，在當時屬違法。

藍盒子促成喬布斯與沃茲尼亞克首次合夥做生意，以每個150美元(約1,170港元)售價賣出了約200個藍盒子。喬布斯曾在自傳中稱，若沒有沃茲尼亞克的藍盒子，將不會有蘋果公司，換言之若沒有RadioShack，就沒有蘋果。

