蘋果重奪500大最具價值品牌第一 Tesla跌出十大 AI產業亮眼

英國知名品牌行銷顧問公司「Brand Finance」近日公布2024年全球500大最具價值品牌排名。蘋果公司擠下微軟、亞馬遜等重奪第一，電動車產業龍頭Tesla則跌出十大。此外，人工智能(AI)大行其道，帶動AI產業輝達(NVIDIA)品牌價值暴升逾1.6倍，成為價值增長最快品牌。
「Brand Finance」每年會對全球5,000家最大品牌重新評估，並選出全球最具價值、表現最頂尖的500家品牌。今年前10位依次為，蘋果、微軟(升2位)、Google(持平)、亞馬遜(跌3位)、三星(升1位)、沃爾瑪(跌1位)、TikTok(升3位)、Facebook(升6位)、德國電信(升2位)、中國工商銀行(跌3位)。
報告：蘋果改變經營策略奏效
報告指，蘋果去年品牌價值勁升74%，由2,190億美元增至5,170億美元，重新摘下全球500大最具價值品牌頭銜。Facebook排名第8，比去年升6位，同為社交平台的TikTok升3位到第7，排名較Facebook更前。
報告指出，蘋果2023年手機銷售遭遇挫折，但因其擴大發展版圖，並研發推動裝戴式裝置，還有服務與Apple TV的訂閱一起經營。把對iPhone銷售的依賴分散，反而增加品牌價值。有調查顯示，超過50%受訪民眾認為蘋果雖是昂貴品牌，但物有所值。報告特別提及隨著iPhone銷售量趨於穩定，蘋果在尋找新市場、擴大系統以及鼓勵升級至更高價格產品的策略非常有效，並預期蘋果將保持高階智能手機市場的主導地位。
此外，AI領域見到更為顯著的漲勢，2023年帶領AI產業的輝達(NVIDIA)品牌價值暴升163%，至445億美元，成為全球價值增長最快品牌。
電動車產業龍頭Tesla則跌出十大，從第9名跌至第18，品牌價值下跌12%至583億美元。其他汽車品牌中，平治下降1位至第17，豐田下降2位到第21。
中國企業排名居前
這次排名的前25位中，中國企業佔據其中7位，除了躋身十大的TikTok和中國工商銀行，還有第12名的國家電網、第14名的中國建設銀行、第16名的中國農業銀行、第22名的中國銀行，以及第24名的貴州茅台集團。