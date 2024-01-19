蘋果重奪500大最具價值品牌第一 Tesla跌出十大 AI產業亮眼

「Brand Finance」每年會對全球5,000家最大品牌重新評估，並選出全球最具價值、表現最頂尖的500家品牌。今年前10位依次為，蘋果、微軟(升2位)、Google(持平)、亞馬遜(跌3位)、三星(升1位)、沃爾瑪(跌1位)、TikTok(升3位)、Facebook(升6位)、德國電信(升2位)、中國工商銀行(跌3位)。

報告：蘋果改變經營策略奏效

報告指，蘋果去年品牌價值勁升74%，由2,190億美元增至5,170億美元，重新摘下全球500大最具價值品牌頭銜。Facebook排名第8，比去年升6位，同為社交平台的TikTok升3位到第7，排名較Facebook更前。

報告指出，蘋果2023年手機銷售遭遇挫折，但因其擴大發展版圖，並研發推動裝戴式裝置，還有服務與Apple TV的訂閱一起經營。把對iPhone銷售的依賴分散，反而增加品牌價值。有調查顯示，超過50%受訪民眾認為蘋果雖是昂貴品牌，但物有所值。報告特別提及隨著iPhone銷售量趨於穩定，蘋果在尋找新市場、擴大系統以及鼓勵升級至更高價格產品的策略非常有效，並預期蘋果將保持高階智能手機市場的主導地位。