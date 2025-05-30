蘋果iOS 19或改名iOS 26　用年份命名以免混淆

每年一度的蘋果公司(Apple)全球開發者大會 WWDC 2026 即將在 6 月 10 日舉行，科技界傳出震撼消息，根據 Bloomberg 報導，Apple 正計劃進行重大命名變革，參照車廠以採用「年份制」的方式，來統一其軟件平台的命名，從而提升品牌一致性，並減少用戶及開發者的混淆。

綜合報道，蘋果旗下各款裝置的操作系統，慣例於每年6月發布開發者預覽版本，並在九月之後陸續推出正式版本。目前，Apple的作業系統已發展至iOS 18、watchOS 12、macOS 15以及較新的visionOS 2等版本。然而，最新的市場傳聞指出，Apple正計劃對其操作系統的命名方式進行一次前所未有的重大調整，這項變革將涵蓋Apple旗下的所有設備。有知情人士向外透露，Apple下一代的作業系統將會採用年份而非傳統的版本號進行命名。舉例而言，即將推出的iOS 19，據稱將會被重新命名為「iOS 26」。與此同時，其他Apple裝置的系統更新亦將會跟隨此一命名規則，包括iPadOS 26、macOS 26、watchOS 26、tvOS 26以及visionOS 26等。