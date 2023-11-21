籮底橙｜目送61隻同伴被領養　鬥牛犬獨守收容所超凄涼

美國芝加哥一間動物收容所早前舉辦年度領養活動，這次活動相當成功，在短短的幾小時內，竟然有61隻貓狗順利找到新家庭，唯獨一隻鬥牛犬例外。這隻鬥牛犬基於各種原因未能找到新飼主，當日只好將牠帶返收容所，原本喧鬧的狗舍變得異常冷清安靜，只剩Elvis一隻狗狗獨居，顯得格外淒涼，職員將這畫面拍下，相片在網上引起關注。

已有125年歷史的動物收容所「The Anti-Cruelty Society」於12日舉辦了名為「墮入愛河」(Fall in Love)的年度領養活動，當天活動到了尾聲時，已有61隻貓狗成功找到新家庭並被帶走，唯獨一隻名為Elvis的3歲鬥牛犬仍然未找到合適的飼主。收容所職員Emily Shekleton表示，Elvis在場內接觸到多名潛在領養者，但出於各種原因，始終未有的決定。Elvis被帶返收容所後，原本收留了滿滿狗狗的犬舍都變得空蕩蕩、冷清清，Elvis待在籠內靜靜看著人們路過，那畫面讓Emily覺得相當難過。