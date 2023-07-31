虐兒｜無恥夫婦虐打5歲領養兒腦出血亡 還網上眾籌訟費

美國賓夕法尼亞州一對夫婦虐待5歲的領養兒子，送院時訛稱兒子先前感染新冠肺炎健康變差，但醫護發現其兒子頭頸有創傷，腦部三處出血。夫婦被控虐兒，在兩天後竟在網上眾籌訟費和兒子葬禮費用，他們還有另外5名子女，稱不能失去孩子，遂要打官司保住撫養權。

虐兒｜醫生形容男童受的是「酷刑」

33歲Jacob Maloberti和34歲妻子Lauren任職勞教所，被指控暴力虐待5歲兒子Landon。Landon今年1月30日被父母送到醫院時已沒有知覺，Maloberti夫婦聲稱，兒子在一個月前感染新冠肺炎後身體虛弱站不穩。醫院職員憶述稱，Landon送抵醫院時，兩人毫不緊張。他們在網上眾籌述說送兒子到急症室後他無反應，以及遭當局調查的「慘況」，獲網民同情並籌得5,350美元(約4.17萬港元)，而有關眾籌目前已下架。

兩人在網上賣慘，但警方指他們嚴重傷害Landon，令他不能站立、不能進食或飲水，身體也有多處瘀傷，並且不能自行呼吸、腦部不停受創傷，吻合嚴重虐待兒童個案。其中一名醫生形容兩人對兒子施以的虐待是「酷刑」。