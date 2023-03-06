虐待動物｜南韓民宅藏400狗屍疑全遭餓死 屋主狡辯：地面結冰所以無法埋葬(多圖)

報道指，楊平郡一名居民日前尋找走失寵物狗時，鄰居說有一戶人家「專門收養狗」，於是前往詢問，卻赫見民宅的前院、膠桶和鐵籠內竟有多具狗屍，於是報警。警方到場調查，發現民宅裡地上堆滿狗屍，巨型膠桶也塞滿，鐵籠裡、寵物箱裡滿是狗屍和狗毛。有報道形容該處就像「狗地獄」，懷疑所有狗隻都是餓死。

南韓驚爆恐怖虐狗案，傳媒周日報道，警方接獲民眾報案後登門調查，發現京畿道楊平郡一處民宅藏有300至400具狗屍，疑全數遭餓死。60歲屋主已被警方依涉嫌違反《動物保護法》扣查。

屋主砌詞狡辯

民宅前院堆滿垃圾，衛生環境惡劣，電視台報道，屋主從事廢物回收。屋主坦承，他3年前開始將街上被遺棄的狗隻帶回家，或以每隻1萬韓圜(約60港元)的價錢，從繁殖場收購喪失繁殖能力或賣相不好的狗隻。

但屋主否認蓄意餓死牠們，稱「一開始，我就沒有打算讓牠們捱餓或棄養牠們」。屋主還強調，一有錢就會埋葬狗屍，「地面結冰，我無法埋葬牠們」。

報道指，因狗屍眾多，有關部門本周將派員前往處理，此外有4隻狗狗存活，但全都營養不良、患皮膚病，其中兩隻情況危殆。當局已將4隻狗狗送往動物醫院治療。

根據《動物保護法》，若蓄意餓死動物，一旦罪成，最高刑罰為監禁3年或罰款3,000萬韓圜(約18萬港元)。