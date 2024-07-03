熱門搜尋:
歐洲國家盃 深中通道 多啦A夢 產後抑鬱 DSE 2024 THE SOUTHSIDE 機票優惠 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-07-03 19:44:13

虐狗案｜德州男不滿妻子愛狗多過愛他 多次拋擲狗狗致死 還刪CCTV滅證

分享：
Pengfei Ji涉嫌虐殺寵物犬被捕。(互聯網)

Pengfei Ji涉嫌虐殺寵物犬被捕。(互聯網)

愛狗多過愛我？美國德州發生虐殺寵物狗案，《紐約郵報》等媒體報道，31歲亞裔男子Pengfei Ji上周五(628)在里士滿(Richmond)家中與妻子口角時，用寵物狗發洩，多次捉住狗狗的後腿擲向狗屋，導致狗狗傷重不治。他被捕後辯稱，因不滿妻子愛狗多過愛他，才會犯案。

虐狗案｜狗狗慘受多次撞擊

案發時家裡的閉路電視拍到，Pengfei Ji緊緊捉住狗狗的後腿，把狗狗fling到自己肩膊上，再向前扔去猛撞狗屋，這樣多次撞擊，導致狗狗重傷昏迷，他把狗狗丟棄在後院就離開。

Ad Block

虐狗案｜獸醫診所報警

其後，Pengfei Ji與妻子將狗狗送往獸醫診所，經檢查後，獸醫宣告狗狗不治，但認為傷勢可疑，於是報警。警方接報後展開調查，翻看閉路電視紀錄，發現Pengfei Ji對狗狗造成致命傷害，隨即將他拘捕。

被捕31歲男子Pengfei Ji。(互聯網) 遭虐待致死的寵物犬。(互聯網) 案發的住宅。(互聯網) 閉路電視拍到案發經過。(互聯網) 獸醫診所。(互聯網)

虐狗案｜男子被控竄改證據

Pengfei Ji被捕後辯稱，他這樣做是因為不滿妻子愛寵物狗多過愛他。結果，他被控三級虐待動物重罪，另外也因涉嫌刪除妻子手機裡的閉路電視紀錄，被控竄改證據罪，目前還押在本德堡(Fort Bend)監獄。

虐狗案｜警員︰被告行為令人無言

警員諾維爾(Chad Norvell)看過事發時的閉路電視片段，表示被告殘害動物的行為「令我無言」，「很高興我們能把他關進監獄，他將因為可怕的行為受到審判」。

Ad Block
十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖）