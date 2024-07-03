虐狗案｜德州男不滿妻子愛狗多過愛他 多次拋擲狗狗致死 還刪CCTV滅證

愛狗多過愛我？美國德州發生虐殺寵物狗案，《紐約郵報》等媒體報道，31歲亞裔男子Pengfei Ji上周五(6月28日)在里士滿(Richmond)家中與妻子口角時，用寵物狗發洩，多次捉住狗狗的後腿擲向狗屋，導致狗狗傷重不治。他被捕後辯稱，因不滿妻子愛狗多過愛他，才會犯案。
虐狗案｜狗狗慘受多次撞擊
案發時家裡的閉路電視拍到，Pengfei Ji緊緊捉住狗狗的後腿，把狗狗fling到自己肩膊上，再向前扔去猛撞狗屋，這樣多次撞擊，導致狗狗重傷昏迷，他把狗狗丟棄在後院就離開。
虐狗案｜獸醫診所報警
其後，Pengfei Ji與妻子將狗狗送往獸醫診所，經檢查後，獸醫宣告狗狗不治，但認為傷勢可疑，於是報警。警方接報後展開調查，翻看閉路電視紀錄，發現Pengfei Ji對狗狗造成致命傷害，隨即將他拘捕。
虐狗案｜男子被控竄改證據
Pengfei Ji被捕後辯稱，他這樣做是因為不滿妻子愛寵物狗多過愛他。結果，他被控三級虐待動物重罪，另外也因涉嫌刪除妻子手機裡的閉路電視紀錄，被控竄改證據罪，目前還押在本德堡(Fort Bend)監獄。
虐狗案｜警員︰被告行為令人無言
警員諾維爾(Chad Norvell)看過事發時的閉路電視片段，表示被告殘害動物的行為「令我無言」，「很高興我們能把他關進監獄，他將因為可怕的行為受到審判」。