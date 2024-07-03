虐狗案｜德州男不滿妻子愛狗多過愛他 多次拋擲狗狗致死 還刪CCTV滅證

愛狗多過愛我？美國德州發生虐殺寵物狗案，《紐約郵報》等媒體報道，31歲亞裔男子Pengfei Ji上周五(6月28日)在里士滿(Richmond)家中與妻子口角時，用寵物狗發洩，多次捉住狗狗的後腿擲向狗屋，導致狗狗傷重不治。他被捕後辯稱，因不滿妻子愛狗多過愛他，才會犯案。

虐狗案｜狗狗慘受多次撞擊

案發時家裡的閉路電視拍到，Pengfei Ji緊緊捉住狗狗的後腿，把狗狗fling到自己肩膊上，再向前扔去猛撞狗屋，這樣多次撞擊，導致狗狗重傷昏迷，他把狗狗丟棄在後院就離開。