虐貓｜英懦夫虐殺女友貓 用鋼頭鞋踢 淋滾水漂白水毒打 「重囚」27個月 網民︰應判27年！

英國一名23歲男子因與女友不和已遷怒於她飼養的小貓，在8個月內瘋狂虐待牠，包括用鋼頭鞋踢牠及向牠淋熱水及漂白水，最終將牠監生打死。驗屍結果慘揭貓咪連牙齒也被打崩，身體多處骨折，死因是斷骨插入肺部。懦夫男日前被法庭判監27個月，英媒指這已是當地歷來就殘酷對待動物的最高刑期之一。網民怒不可遏，認為應判他坐牢27年！

警方與英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)合作起訴來自利物浦Lewis Hudson，他承認跟小貓Binx有關的兩項動物罪行。案情指，Hudson的虐貓惡行始於2021年8月、他與前女友搬進默西賽德郡的一個住宅後數個月。