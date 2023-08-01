虐貓｜英懦夫虐殺女友貓 用鋼頭鞋踢 淋滾水漂白水毒打 「重囚」27個月 網民︰應判27年！

英國一名23歲男子因與女友不和已遷怒於她飼養的小貓，在8個月內瘋狂虐待牠，包括用鋼頭鞋踢牠及向牠淋熱水及漂白水，最終將牠監生打死。驗屍結果慘揭貓咪連牙齒也被打崩，身體多處骨折，死因是斷骨插入肺部。懦夫男日前被法庭判監27個月，英媒指這已是當地歷來就殘酷對待動物的最高刑期之一。網民怒不可遏，認為應判他坐牢27年！
警方與英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)合作起訴來自利物浦Lewis Hudson，他承認跟小貓Binx有關的兩項動物罪行。案情指，Hudson的虐貓惡行始於2021年8月、他與前女友搬進默西賽德郡的一個住宅後數個月。
虐貓狂徒｜8個月內曾用鐵鏟打貓 牙齒被打崩
據報Hudon在曾把11個月大的小貓留在開著熱水的淋浴間裡、用氣槍射擊牠、用浸過漂白水的地拖打牠；他並曾拍下自己穿著帶鋼頭鞋踢貓的變態片段。據報去年7月，Hudson曾用鐵鏟打貓，令牠牙齒被打崩、全身染血了；去年8月15日，Hudson向女友發送了一系列令人不安的短訊，說「若你現在不回家，我就會殺了它」，女友趕回家後發現小貓已經死了，倒卧在血泊中，決定報警。
駭屍結果顯示，小貓嘴裡沾滿血、身上有多處切口及瘀血、胸部被斷開的肋肺刺穿。獸醫指當中發現部分肋骨有癒合的痕跡，以及其他傷勢，認為小貓遭受致命傷害前多天，已持續受虐。RSPCA督察喬因斯指案件是他在RSPCA工作14年以來最殘忍的一宗，令人作嘔。法官判處Hudson入獄27個月，並終身禁止飼養任何動物。英媒指當地殘酷對待動物最高刑期，原為6個月，於2021年提高至5年。