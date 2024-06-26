處男生仔？ 英國「雄性」巨蟒突誕14條小蛇 爬蟲專家：養蛇50年從沒見過

世上無奇不有……英國一條被判定是雄性的巴西彩虹蟒(Rainbow boa)罕見地產子，以無性繁殖的方式產下14條小蛇，飼養牠的樸茨茅夫市立學院(City of Portsmouth College)師生大表驚訝。
《太陽報》等媒體報道，這條長6呎(約183厘米)、13歲的巴西彩虹蟒「Ronaldo」，早前以自然的無性繁殖方式，產下14條沒受精但發育完全的幼蛇。
懷孕時「看來比平時肥啲」
樸茨茅夫市立學院爬蟲類專家昆蘭(Peter Quinlan)指出，他有長達50年的養蛇經驗，從沒見過這種情況，且Ronaldo生產前只是「看來比平時胖了一點」，所有人都沒想過牠其實是懷孕。
蟒蛇來自動物救援組織
昆蘭表示，他們9年前從皇家防止虐待動物協會(RSPCA)接收Ronaldo，之後一直沒讓牠與其他蛇接觸，獸醫當時判定牠是雄性，因此當學生們例行檢查飼育箱發現牠生下14條幼蛇時，所有人都嚇壞了。
蛇B是複製品
昆蘭指出，目前還不清楚Ronaldo生產原因，但這已是極為難得的教學以及學習經驗。14條小蛇雖然都是Ronaldo的複製品，但每條的紋路都不太一樣。目前14條幼蛇仍在確定性別，校方替牠們找到新家前，都會被飼養在各自獨立的飼育箱裡。
彩虹蟒平均壽命20年，一生中平均生產15至25條幼蛇。英國廣播公司指，無性繁殖在巴西彩虹蟒中至今只發現3例。