處男生仔？ 英國「雄性」巨蟒突誕14條小蛇 爬蟲專家：養蛇50年從沒見過

世上無奇不有……英國一條被判定是雄性的巴西彩虹蟒(Rainbow boa)罕見地產子，以無性繁殖的方式產下14條小蛇，飼養牠的樸茨茅夫市立學院(City of Portsmouth College)師生大表驚訝。

《太陽報》等媒體報道，這條長6呎(約183厘米)、13歲的巴西彩虹蟒「Ronaldo」，早前以自然的無性繁殖方式，產下14條沒受精但發育完全的幼蛇。

懷孕時「看來比平時肥啲」

樸茨茅夫市立學院爬蟲類專家昆蘭(Peter Quinlan)指出，他有長達50年的養蛇經驗，從沒見過這種情況，且Ronaldo生產前只是「看來比平時胖了一點」，所有人都沒想過牠其實是懷孕。