蛇蠍女橙汁落毒殘殺丈夫及9歲繼子 警方苦無證據終憑Google搜尋紀錄破案

阿根廷31歲女子奧維多(Karen Oviedo)涉嫌在兩年間先後毒殺35歲丈夫阿基諾(Rolando Angel Aquino)及9歲繼子埃利安(Elian)，但警方苦無實質證據，也找不到犯案動機，案情一度膠著。直至警員在奧維多的手機發現可疑的Google搜尋紀錄，調查才突破缺口。 綜合英國《鏡報》等媒體報道，案件近日開庭審理。案發於去年2月，住在門多薩省(Mendoza)的奧維多報案稱丈夫阿基諾在家嘔吐昏迷，救護員到場發現奧維多「表現平靜、微笑著開門」，結果阿基諾留醫兩日後不治，驗屍報告顯示，他體內含有引擎防凍劑「乙二醇」(ethylene glycol)，導致心臟、肝臟及神經系統受損。

搜尋紀錄成破案線索 警員在奧維多家裡檢獲半瓶引擎防凍劑，並在她的手機發現「甚麼是最致命的毒藥」、「如何用毒藥殺人」、「乙二醇」、「如何刪除搜尋紀錄」等Google搜尋紀錄，懷疑奧維多以防凍劑毒殺丈夫。檢察官在庭上指，如此證據「十分充分」。 報道指，奧維多對警方說，事發前數天，丈夫已嚴重不適，須服藥，但警方問她丈夫吃甚麼藥、是否剩下藥物可作化驗，她就聲稱不清楚藥名，傭人已把藥瓶丟掉，傭人則供稱曾目睹奧維多將一些東西混入橙汁裡，硬要丈夫喝掉。警方懷疑阿基諾喝下有毒橙汁致命。 阿基諾的前妻對警方供稱，阿基諾自9歲兒子埃利安兩年前猝死後，便一直悶悶不樂，當年醫療紀錄顯示埃利安是中毒。警方懷疑奧維多涉案，於是對2019年埃利安之死重啟調查。最新化驗結果顯示，他也曾服食引擎防凍劑，證據指向奧維多以相同手法毒殺阿基諾父子。