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國際
2023-12-20 18:28:06

蛇蠍婦人｜發現母親繼父兩祖母被殺後稱：兇手不會活得安心　美婦8年後涉殺4人被捕

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美國兇案

蛇蠍婦人｜殺死4名家人的Amy Vilardi與丈夫Rosmore Vilardi事發後數天接受訪問。(互聯網)

美國南卡羅來納一名婦人於2015年發現母親、繼父、外祖母和繼祖母伏屍家中，4人身上均有槍傷和刀傷。她當時接受電視台訪問時，在鏡頭前稱「兇手不會活得安心」，又要求警方給她答案。這一幕痛失親人的戲碼竟是她自導自演，事發8年後，她與案發時剛結婚八星期的丈夫上周五遭拘捕，被控謀殺該4名死者。警方說，天網灰灰，疏而不漏；他們努力將大量線索併合起來，終於找到真兇。

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蛇蠍婦人｜兇徒：家人都是好人 不應遭殺害

事發在2015年11月，兇手Amy Vilardi因不滿母親在7月至10月底不准她見兩名年幼子女，雙方關係惡劣，豈料令她動了殺機。Amy向警方聲稱，與新婚丈夫Rosmore Vilardi去了一趟夫家，返回屋企後發現4名親人喪命。據悉，其中3名死者被割破喉嚨死亡後再遭兇徒開槍，而Amy母親則先中槍再胸部被刺，同樣死於刀傷。警方指從4人的死法，可見兇徒當時的憤怒。最恐怖的是Amy在事發後數天，於兇案現場的寓所內與新婚丈夫接受訪問，哽咽傷心地說，「我不明白為何發生這樣的事，只能一直想這是一場夢……猶如電影發生的事情，這不應在人生裡發生。」她還說，「無論是誰做的，我不認為你可以活得安心。」在另一個訪問中，Amy稱遭殺害的家人都是「好人」，不應遭殺害。

據悉，Amy母親Cathy Scott(60歲)與繼父Mike Scott(59歲)在高中時拍拖，但之後分開。Cathy丈夫死於癌症後，兩人再度一起並結婚。朋友指，Mike是一名大好人，婚後與82歲外母Violet Taylor和80歲母親Barbara Scott兩老一起居住，知道年老的她們需要人照顧。甚至繼女Amy也住在一起，與丈夫Rosmore住於隔旁另一屋子裡。兇案發生後，Amy重新裝修兇案現場的寓所，並與丈夫搬入去居住。

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