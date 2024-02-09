熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-02-09 15:48:00

蛋糕放門口被偷　人父眼白白睇住「賊仔」開餐(有片)

分享：
蛋糕放門口被偷，人父眼白白睇住「賊仔」開餐。(IG)

蛋糕放門口被偷，人父眼白白睇住「賊仔」開餐。(IG)

紙包蛋糕都有人偷？美國一名父親早前回家，要將朋友特意送來家門口的禮物取入屋，裡頭裝著朋友特意送給他兩個孩子生日的紙包蛋糕，詎料發現禮物袋裡的紙包蛋糕盒被打開了，其中一件蛋糕竟不翼而飛，他四處張看，竟然看到樹上一隻松鼠正捧著那件蛋糕開懷大吃，原來「賊人」就是牠。

綜合報道，住在紐約州的人父Casey Bard早前在社交平台Instagram(IG)發布影片表示，當日是他的雙胞胎孩子10歲生日，收到朋友通知，專程訂來禮物祝賀，就放在他的家門口，Casey就趕回家，並拍片記錄將這份心意帶入屋的畫面，詎料當他準備把禮物取入屋時，發現裝蛋糕的盒子被打開了，而且4個蛋糕只剩下3個。他下意識覺得有人偷去蛋糕，便四處張望，剛好看到雪上有一些可疑蹤跡，循著看到一棵大樹，再抬頭一看，竟然有一隻松鼠正雙手捧著紙包蛋糕正開懷大吃， Casey眼巴巴看著蛋糕被吃，不禁笑起來：「是開玩笑吧！」

抬頭一看，竟然有一隻松鼠正雙手捧著紙包蛋糕正開懷大吃。(IG) Casey眼巴巴看著蛋糕被吃，不禁笑起來：「是開玩笑吧！」(IG) 當他準備把禮物取入屋時，發現裝蛋糕的盒子被打開了，而且4個蛋糕只剩下3個。(IG)

網民：還留了3個給你

Casey還對松鼠的偷竊技巧感到十分訝異，因為牠即使打開盒蓋，將蛋糕偷走，紙袋和盒子上都沒有留下任何痕跡，甚至沒有地方沾到蛋糕上的奶油或糖霜。不少網民看到松鼠的「惡行」也紛紛留言：「坦白說，牠很有禮貌，還留了3個給你」、「也許這天也是松鼠的生日」、「我很好奇牠是怎麼拿著蛋糕爬到樹上的」。而事後Casey也表示，蛋糕店聽聞這件事後，再給他送來4個新的紙包蛋糕。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受