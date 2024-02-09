蛋糕放門口被偷　人父眼白白睇住「賊仔」開餐(有片)

紙包蛋糕都有人偷？美國一名父親早前回家，要將朋友特意送來家門口的禮物取入屋，裡頭裝著朋友特意送給他兩個孩子生日的紙包蛋糕，詎料發現禮物袋裡的紙包蛋糕盒被打開了，其中一件蛋糕竟不翼而飛，他四處張看，竟然看到樹上一隻松鼠正捧著那件蛋糕開懷大吃，原來「賊人」就是牠。

綜合報道，住在紐約州的人父Casey Bard早前在社交平台Instagram(IG)發布影片表示，當日是他的雙胞胎孩子10歲生日，收到朋友通知，專程訂來禮物祝賀，就放在他的家門口，Casey就趕回家，並拍片記錄將這份心意帶入屋的畫面，詎料當他準備把禮物取入屋時，發現裝蛋糕的盒子被打開了，而且4個蛋糕只剩下3個。他下意識覺得有人偷去蛋糕，便四處張望，剛好看到雪上有一些可疑蹤跡，循著看到一棵大樹，再抬頭一看，竟然有一隻松鼠正雙手捧著紙包蛋糕正開懷大吃， Casey眼巴巴看著蛋糕被吃，不禁笑起來：「是開玩笑吧！」