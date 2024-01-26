蜜蜂包圍飛機準備築巢　乘客被困1.5小時至落機(有片)

巴西航空公司Voepass一班客機近來降落機場，正當乘客準備落機時，聽到外面傳來很吵雜的嗡嗡聲，機組人員查探下發現原來有一大群蜜蜂，聚在客機四周，更在機翼上聚集，似乎準備築巢，使所有乘客無法下機，結果要由消防員到場處理，乘客則在座位上等候近90分鐘才可以落機。

綜合報道，事件22日發生在巴西納塔爾國際機場，涉事客機從費爾南多迪諾羅尼亞群島(Fernando de Noronha)起飛，中午12時35分抵達機場時，機組人員發現蜂群出現飛機外圍。有乘客表示，外面一直傳來很吵的嗡嗡聲，蜜蜂幾乎包圍整架飛機，牠們還盤踞在機窗上，被畫面嚇了一跳。由於蜂群沒有要離開的打算，機組人員擔心蜂群可能會對乘客安全造成影響，遂聯絡控制塔求助。