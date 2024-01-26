熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 保暖方法 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-26 15:37:00

蜜蜂包圍飛機準備築巢　乘客被困1.5小時至落機(有片)

分享：
蜜蜂包圍飛機準備築巢，乘客被困1.5小時至落機。(YouTube)

蜜蜂包圍飛機準備築巢，乘客被困1.5小時至落機。(YouTube)

巴西航空公司Voepass一班客機近來降落機場，正當乘客準備落機時，聽到外面傳來很吵雜的嗡嗡聲，機組人員查探下發現原來有一大群蜜蜂，聚在客機四周，更在機翼上聚集，似乎準備築巢，使所有乘客無法下機，結果要由消防員到場處理，乘客則在座位上等候近90分鐘才可以落機。

綜合報道，事件22日發生在巴西納塔爾國際機場，涉事客機從費爾南多迪諾羅尼亞群島(Fernando de Noronha)起飛，中午1235分抵達機場時，機組人員發現蜂群出現飛機外圍。有乘客表示，外面一直傳來很吵的嗡嗡聲，蜜蜂幾乎包圍整架飛機，牠們還盤踞在機窗上，被畫面嚇了一跳。由於蜂群沒有要離開的打算，機組人員擔心蜂群可能會對乘客安全造成影響，遂聯絡控制塔求助。

蜂群沒有要離開的打算，機組人員擔心蜂群可能會對乘客安全造成影響，遂聯絡控制塔求助。(YouTube) 消防員穿上保護裝備，亦花了好一段時間才能驅走蜂群。(YouTube)

消防到場驅趕蜂群

另有乘客表示，他們被空服人員要求待在座位上等待，消防人員抵達後發現，一大群蜜蜂停在機翼上，似乎要準備築巢，其他蜜蜂則包圍著整架飛機。消防員穿上保護裝備，亦花了好一段時間才能驅走蜂群，乘客終於在下午約150分落機。

航空公司聲明表示，公司依循安全程序，在沒有發生任何事故的情況下，保持飛機關閉並且開啟空調，成功清除蜜蜂後，所有乘客安全下機，事發飛機在進廠維修後，才會再使用於其他航程。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受