蜜蜂包圍飛機準備築巢　乘客被困1.5小時至落機(有片)

巴西航空公司Voepass一班客機近來降落機場，正當乘客準備落機時，聽到外面傳來很吵雜的嗡嗡聲，機組人員查探下發現原來有一大群蜜蜂，聚在客機四周，更在機翼上聚集，似乎準備築巢，使所有乘客無法下機，結果要由消防員到場處理，乘客則在座位上等候近90分鐘才可以落機。
綜合報道，事件22日發生在巴西納塔爾國際機場，涉事客機從費爾南多迪諾羅尼亞群島(Fernando de Noronha)起飛，中午12時35分抵達機場時，機組人員發現蜂群出現飛機外圍。有乘客表示，外面一直傳來很吵的嗡嗡聲，蜜蜂幾乎包圍整架飛機，牠們還盤踞在機窗上，被畫面嚇了一跳。由於蜂群沒有要離開的打算，機組人員擔心蜂群可能會對乘客安全造成影響，遂聯絡控制塔求助。
消防到場驅趕蜂群
另有乘客表示，他們被空服人員要求待在座位上等待，消防人員抵達後發現，一大群蜜蜂停在機翼上，似乎要準備築巢，其他蜜蜂則包圍著整架飛機。消防員穿上保護裝備，亦花了好一段時間才能驅走蜂群，乘客終於在下午約1時50分落機。
航空公司聲明表示，公司依循安全程序，在沒有發生任何事故的情況下，保持飛機關閉並且開啟空調，成功清除蜜蜂後，所有乘客安全下機，事發飛機在進廠維修後，才會再使用於其他航程。