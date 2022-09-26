蜜蜂螫人會後悔？為逃死劫瘋狂轉圈　結果… (有片)

美國佛羅里達州一名養蜂人早前在網上分享了一段罕有影片，顯示一隻蜜蜂在她的手指上不斷轉圈，牠腹部的螫針似乎已插進了那手指，養蜂人指這隻蜜蜂螫人後突然後悔不想死，因此要不停轉圈以拔出螫針，結果牠順利拔出螫針逃出生天，至於養蜂人的手指亦完全無受傷，她將這個罕見畫面上載網上分享，令不少網民嘖嘖稱奇。

綜合報道，住在聖彼德斯堡的養蜂人Elisha Bixler從事養蜂多年，她早前在Instagram(IG)上曬出一段影片，畫面中一隻蜜蜂原本螫了她的食指，但突然不斷在手指上來回轉圈，最後終於拔出螫針飛走。Elisha Bixler在IG表示，「蜜蜂一旦螫了人，有時候會改變主意」，更在片中表示，為了拍下這景象已等了好幾年。

網民：蜜蜂都知生命可貴

Elisha Bixler接受訪問時解釋，蜜蜂在螫人後會將毒液釋放到皮膚，自己則會因為螫針連同腸子被扯出而死，但有時也會中途「不想死」，這時牠們不會直接拔出螫針，因為這樣仍是會扯出腸子，而是會好像影片那樣，來回轉圈令針孔鬆動，「一旦(螫針)釋放了，就能絲毫無損地飛走。」至於她的手指竟然並無受傷，Elisha Bixler則說，其實已試過幾次，只是來不及及拍下。

看過影片的網民都對蜜蜂的舉動感到驚訝，留言說「原來蜜蜂都知生命可貴」、「我從來不知道這些事情，感謝妳令我大開眼界」，亦有人開玩笑說「蜜蜂：兄弟抱歉，是我錯」、「牠沒有道歉就飛走了？真是隻沒禮貌的蜜蜂！」