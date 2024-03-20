蜱蟲叮咬感染發熱伴血小板減少綜合症 日本現人傳人首例

日本國立感染症研究所周二(19日)公布，日本國內首度確認蜱媒病毒傳染病「發熱伴血小板減少綜合症」(SFTS)人傳人案例。被傳染的是一名醫生，目前身體狀況已逐漸恢復。

《讀賣新聞》報道，日本國立感染症研究所表示，被傳染的20多歲男醫生去年4月負責處理一名被診斷患上SFTS的九旬男病人。醫生在該男病人死亡後幫忙移除他身上的靜脈注射，9天後，該醫生出現發燒到38度等症狀，並確診感染SFTS。

染疫醫生未戴護目鏡

報告指，該名醫生處理病人時戴著口罩和手套，未戴護目鏡。而病人與醫生體內的病毒序列經過比對後，研判為同一種病毒，因此這案例被判斷為人傳人。醫生染疫後持續接受醫學觀察，目前身體狀況已逐漸恢復。