蝙蝠驗出新一種冠狀病毒 可感染人類細胞 現有新冠疫苗無效

不少國家及地區仍在谷針，冀進一步推高新冠肺炎疫苗接種率之際，一種能夠突破目前疫苗保護力的新冠病毒已悄然出現。科學家在俄羅斯蝙蝠身上，驗出新一種新冠病毒，名為Khosta-2，發現其可感染人類細胞，並逃過新冠疫苗防護。

新冠病毒｜俄羅斯蝙蝠冠狀病毒Khosta-2

美國《時代》雜誌報道，由美國華盛頓州立大學保羅艾倫公共衛生學院助理教授萊特科(Michael Letko)領導的研究團隊，在2020年於俄羅斯蝙蝠身上發現一種跟目前肆虐全球的SARS-CoV-2新冠病毒類似的冠狀病毒Khosta-2，起初認為它不會威脅人類健康。

但萊特科的團隊作更詳細分析後，發現Khosta-2可感染在實驗室內的人體細胞，成為它可能會構成公共衛生威脅的「第一個警號」(first warning sign)。報道指，俄羅斯蝙蝠身上亦發現另一種相近的病毒Khosta-1，但Khosta-1不會進入人體細胞。

新冠病毒｜新冠疫苗、Omicron抗體 對Khosta-2無效

團隊指，Khosta-2跟SARS-CoV-2一樣，依附在人體細胞上的ACE2受體蛋白，從而入侵。更令人擔心的是，萊特科把已接種新冠疫苗人士的血清，跟Khosta-2混合，發現血清內的新冠病毒抗體，不能中和Khosta-2；團隊又以Omicron康復者的血清再作測試，結果亦是一樣，抗體對Khosta-2無效。

萊特科強調，其研究並非要說明Khosta-2不怕任何疫苗，而是想點出在自然界內不少病毒，都有依附在人體細胞受體蛋白的能力，不會被現有疫苗中和。

好消息是，萊特科的研究發現Khosta-2跟Omicron相似，欠缺會在人體造成重症的基因。專家更擔心的是若Khosta-2廣泛流傳，會與其他SARS-CoV-2的基因結合，產生新病毒，再感染人類。研究已刊於在《公共科學圖書館．病原學》(PLoS Pathogens)期刊內。萊特科正建立有關可感染人類細胞受體、以及其可否避開現有疫苗防護的病毒數據庫，冀在未來再有新病毒爆發，專家可及早應對，料需時10至20年完成。