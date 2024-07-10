熱門搜尋:
方力申 歐洲國家盃 DSE 2024 柏蔚森I 黃金海灣 多啦A夢 THE SOUTHSIDE 機票優惠 巴黎奧運 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-07-10 14:43:00

蝸牛運動會跑道僅34厘米　冠軍跑出呢個時間(有片)

分享：
蝸牛運動會跑道僅34厘米，冠軍跑出呢個時間。(YouTube)

蝸牛運動會跑道僅34厘米，冠軍跑出呢個時間。(YouTube)

世界蝸牛賽跑錦標賽2024於上周六(6)在英國諾福克郡的小鎮舉行，今年有逾150隻蝸牛參加這場別開生面的賽跑，今屆的冠軍毫無懸念，開跑就是一「牛」當先的就是名為Jeff的蝸牛，幾乎由頭帶到尾一路衝刺，順利摘下世界冠軍頭銜。

綜合報道，蝸牛的比賽場地就在一張枱上，攤開一張畫了兩個圓形，加一點水，因為環境愈潮濕，選手們愈能拿出最佳表現。主辦人Nicholas Dickinson指出：「牠們從內圈(紅圈)起跑，第一個穿過13英寸半(34厘米)的跑道，將鼻子伸到外面黑圈的蝸牛就贏。」最終由蝸牛Jeff403秒的成績獲得冠軍，換算下來平均每秒跑了0.81厘米。

adblk5
今年有逾150隻蝸牛參加這場別開生面的賽跑。(YouTube) 蝸牛的比賽場地就在一張枱上，攤開一張畫了兩個圓形，加一點水。(YouTube) Jeff幾乎由頭帶到尾一路衝刺，順利摘下世界冠軍頭銜。(YouTube) Jeff幾乎由頭帶到尾一路衝刺，順利摘下世界冠軍頭銜。(YouTube) 蝸牛Jeff以4分03秒的成績獲得冠軍，換算下來平均每秒跑了0.81厘米。(YouTube) Jeff的主人Simon從主辦人手上接過獎杯。(YouTube)

選手主人：比賽開始後可以去喝杯茶吃塊蛋糕再回來

Jeff的主人Simon從主辦人手上接過獎杯，選手主人表示：「我最喜歡這比賽的節奏，比賽開始後你可以跑去喝杯茶，吃塊蛋糕再回來，幸運的話比賽就剛剛好結束。」

諾福克郡小鎮於1960年代開始舉辦蝸牛賽跑，今年有逾150名選手共襄盛舉，和一般競速比賽不同，觀眾們並非一味追求速度，而是早已學會欣賞慢條斯理的樂趣。根據大會網頁記錄顯示，自2008年起，最慢的記錄是去年冠軍Lettie所創下的724秒。