蝸牛運動會跑道僅34厘米　冠軍跑出呢個時間(有片)

世界蝸牛賽跑錦標賽2024於上周六(6日)在英國諾福克郡的小鎮舉行，今年有逾150隻蝸牛參加這場別開生面的賽跑，今屆的冠軍毫無懸念，開跑就是一「牛」當先的就是名為Jeff的蝸牛，幾乎由頭帶到尾一路衝刺，順利摘下世界冠軍頭銜。

綜合報道，蝸牛的比賽場地就在一張枱上，攤開一張畫了兩個圓形，加一點水，因為環境愈潮濕，選手們愈能拿出最佳表現。主辦人Nicholas Dickinson指出：「牠們從內圈(紅圈)起跑，第一個穿過13英寸半(約34厘米)的跑道，將鼻子伸到外面黑圈的蝸牛就贏。」最終由蝸牛Jeff以4分03秒的成績獲得冠軍，換算下來平均每秒跑了0.81厘米。