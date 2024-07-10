蝸牛運動會跑道僅34厘米　冠軍跑出呢個時間(有片)

世界蝸牛賽跑錦標賽2024於上周六(6日)在英國諾福克郡的小鎮舉行，今年有逾150隻蝸牛參加這場別開生面的賽跑，今屆的冠軍毫無懸念，開跑就是一「牛」當先的就是名為Jeff的蝸牛，幾乎由頭帶到尾一路衝刺，順利摘下世界冠軍頭銜。
綜合報道，蝸牛的比賽場地就在一張枱上，攤開一張畫了兩個圓形，加一點水，因為環境愈潮濕，選手們愈能拿出最佳表現。主辦人Nicholas Dickinson指出：「牠們從內圈(紅圈)起跑，第一個穿過13英寸半(約34厘米)的跑道，將鼻子伸到外面黑圈的蝸牛就贏。」最終由蝸牛Jeff以4分03秒的成績獲得冠軍，換算下來平均每秒跑了0.81厘米。
選手主人：比賽開始後可以去喝杯茶吃塊蛋糕再回來
Jeff的主人Simon從主辦人手上接過獎杯，選手主人表示：「我最喜歡這比賽的節奏，比賽開始後你可以跑去喝杯茶，吃塊蛋糕再回來，幸運的話比賽就剛剛好結束。」
諾福克郡小鎮於1960年代開始舉辦蝸牛賽跑，今年有逾150名選手共襄盛舉，和一般競速比賽不同，觀眾們並非一味追求速度，而是早已學會欣賞慢條斯理的樂趣。根據大會網頁記錄顯示，自2008年起，最慢的記錄是去年冠軍Lettie所創下的7分24秒。