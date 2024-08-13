蟲蟲聞者色變！床蝨檢疫犬進駐首爾仁川機場 嚴防床蝨隨旅客入境(有片)

Ceco是南韓首隻、也是唯一經過訓練，能嗅出床蝨釋放的費洛蒙(Pheromone)氣味的工作犬。(路透社)

正值夏天旅遊旺季，巴黎奧運也圓滿落幕，南韓政府預料大批遊客、運動員與官員將陸續返國。路透社報道，為降低旅客攜帶床蝨入境的風險，一隻床蝨檢疫犬已進駐首爾仁川國際機場。

檢疫犬能嗅出床蝨氣味

這場滅蟲大作戰由2歲小獵犬Ceco領軍。防治蟲害公司Cesco表示，Ceco是南韓首隻、也是唯一經過訓練，能嗅出床蝨釋放的化學物質費洛蒙(Pheromone)氣味的工作犬。公司主管Kim Min-su指出，狗狗可在2分鐘內檢查完一間標準大小的酒店房間。

Cesco正與南韓交通及安全部門、疾病管理廳、航空公司和仁川機場合作，運用Ceco檢查旅客的行李。