蟲蟲聞者色變！床蝨檢疫犬進駐首爾仁川機場 嚴防床蝨隨旅客入境(有片)

正值夏天旅遊旺季，巴黎奧運也圓滿落幕，南韓政府預料大批遊客、運動員與官員將陸續返國。路透社報道，為降低旅客攜帶床蝨入境的風險，一隻床蝨檢疫犬已進駐首爾仁川國際機場。
檢疫犬能嗅出床蝨氣味
這場滅蟲大作戰由2歲小獵犬Ceco領軍。防治蟲害公司Cesco表示，Ceco是南韓首隻、也是唯一經過訓練，能嗅出床蝨釋放的化學物質費洛蒙(Pheromone)氣味的工作犬。公司主管Kim Min-su指出，狗狗可在2分鐘內檢查完一間標準大小的酒店房間。
Cesco正與南韓交通及安全部門、疾病管理廳、航空公司和仁川機場合作，運用Ceco檢查旅客的行李。
巴黎床蝨大爆發
巴黎當局去年籌備奧運期間，曾忙於應對床蝨引起的恐慌。官員擔心床蝨大爆發，可能毀掉巴黎奧運，因而展開消滅床蝨的行動。
南韓政府發新聞稿表示：「由於2024夏季奧運期間，全球人士聚首法國巴黎，因此床蝨可能在賽事結束後被帶入(南韓)國內。因此，我們正採取先發制人的應對措施，阻止牠們經由仁川國際機場這個主要門戶進入南韓。」
入境航機加強消毒
除了在機場部署床蝨檢疫犬，從巴黎入境的航機，由慣常每月消毒一次，加強至每周一次。此外，一旦偵測到飛機或機場有床蝨蔓延，機場檢疫部門便會立即採取滅蟲行動。
南韓去年也陷入床蝨大爆發恐慌，床蝨入侵公共交通工具、公寓、酒店旅館，甚至傳統韓式澡堂汗蒸幕等公眾設施。當局在多處須進行大規模消毒。