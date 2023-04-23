蠱惑的槍？人面識別智能槍將推出 冀減槍擊悲劇 測試顯示兩次未能發射(有片)

Biofire創辦人兼CEO Kai Kloepfer於2012年科州奧羅拉電影院槍擊案後，萌生智能槍的構思。該手槍須以指紋或人面資訊啟動，公司強調槍內系統完全封閉，不設WiFi、GPS或任何形式的網絡連接，以防被黑客入侵控制。Biofire首席設計師Bryan Rogers表示：「這款產品與現有的產品截然不同。我們將前所未有的技術融入槍械中，為人們提供前所未有的功能、解決方案和安全性。」

這支高科技槍只有特定人選才能駕馭，它並非《國產零零漆》中的「蠱惑的槍」，而是一支人面識別智能槍。美國科羅拉多州的Biofire Tech公司推出一款看似科幻片武器的智能槍，採用人面識別技術，冀減少由槍械導致的悲劇發生。該公司已籌集3,000萬美元資金，預購版的9毫米手槍可望於今年第四季發貨，標準版則將於明年第二季上市，售價為1,499美元。

智能槍｜強調能應急自衛 兼確保兒童不會誤射

然而該公司為路透社示範時，原型槍在多次測試中，有兩次未能發射，Kloepfer解釋是因該槍目前使用了前期生產、未完全定案的零件所致。路透社指在該槍在其餘測試均能成功發射，而人面識別技術及指紋讀取器均運作正常。

報道指，目前美國民眾處於隨時需要以槍自衛風氣中，不少人對智能槍能否應急，抱懷疑態度。Biofire強調，在接受訂購及發貨前，會釋出完整技術規格，並交由公司內外評審人員作全面測試。Kloepfer表示：「智能槍可在很多地方派用場……但我認為最大的需求，肯定是那些為保護家庭而買槍的人，他們需要快速使用，但也需確保兒童無法接觸到槍」。

據報目前至少還有兩間美國公司LodeStar Works和Free State Firearms，計劃推出智能槍。2014年，另一公司Armatix亦曾推出智能槍，用家需佩戴內置對應RFID晶片的手錶，才可啟動該槍。