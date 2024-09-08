蠱惑租客！婦租屋俾人 竟變Airbnb年袋70萬租 飯廳亦成睡房

英國有業主把單位租給一名女子，之後不單經常要催交租，其後更發現網上出現一個酷似其屋的租盤，最終證實果然是她的屋。蠱惑租客以約23萬年租，最多可換取每年近71萬收入，令業主氣憤不已！
54歲的業主Leanne Newton向英媒表示，她已當了「包租婆」12年，過去曾租屋予大學生、單親家長甚至一些無家可歸的人，但從來沒遇過那麼劣質的租客。
租上租｜業主以約月租19000元租予女網紅
據報Newton經代理於2023年10月把其位於倫敦以東紐漢區(Newham)斯特拉特福(Stratford)的一房單位，以1,900鎊(約19,450港元)月租，租予4屆健身冠軍及網紅、34歲女子Ifende Uzoka。據報Uzoka曾在代理安排下親身睇租盤，亦交齊一切工作及信貸證明文件。
然而起租後9個月，她開始遲交租，要業主Newton多次催租才交。Newton及代理其後無法聯絡她，Newton於是根據她提交的工作證明，致電其僱主，卻發現她根本從未曾在有關公司工作。
租上租｜放上網「租上租」每晚收近2000元
Newton亦曾多次想跟她了解是否有甚麼經濟困難，但未獲理會，之後終於發現原因。原來Uzoka把她的單位，放到Airbnb及Booking.com上，以每晚高達190英鎊(約1,945港元)的租金放租。Booking.com的紀錄顯示單位最少租出了48晚，最早租出日期是2023年11月，即Uzoka租屋後1個月。
租上租｜更換傢俬及稍加粉飾 掩人耳目
Newton又發現，她的一房單位竟然變成了兩房，原來Uzoka把飯廳變成睡房，把屋租於最多8人入住；Uzoka把當中的傢俬改變，並粉飾牆壁及掛上電視等，但Newton看到屋內的畫作及間隔，立即認出是自己的屋。更令人氣結的是，Uzoka似乎並非陷入財困，因她的社交平台內盡是奢華出遊照片，包括在杜拜乘遊艇出海。Newton表示已就事件向市政府、Airbnb、Booking.com及警方投訴，但至今各方均未有採取行動。市政府回應傳媒查詢時，稱正檢視事件。