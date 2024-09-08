蠱惑租客！婦租屋俾人 竟變Airbnb年袋70萬租 飯廳亦成睡房

業主的單位被租客粉飾、更換傢俬及掛上電視後(圖)，再放在Airbnb及Booking.com等出租。(互聯網)

英國有業主把單位租給一名女子，之後不單經常要催交租，其後更發現網上出現一個酷似其屋的租盤，最終證實果然是她的屋。蠱惑租客以約23萬年租，最多可換取每年近71萬收入，令業主氣憤不已！

54歲的業主Leanne Newton向英媒表示，她已當了「包租婆」12年，過去曾租屋予大學生、單親家長甚至一些無家可歸的人，但從來沒遇過那麼劣質的租客。

租上租｜業主以約月租19000元租予女網紅

據報Newton經代理於2023年10月把其位於倫敦以東紐漢區(Newham)斯特拉特福(Stratford)的一房單位，以1,900鎊(約19,450港元)月租，租予4屆健身冠軍及網紅、34歲女子Ifende Uzoka。據報Uzoka曾在代理安排下親身睇租盤，亦交齊一切工作及信貸證明文件。