血腥慎入｜管理員捉弄雄獅 當場被咬實手指 點扯都扯唔甩(有片)

牙買加一名動物園管理員當眾捉弄萬獸之王，後果自負！英國《太陽報》報道，事發於聖克魯斯(Santa Cruz)附近一個動物園，從遊客拍攝的片段可見，該名管理員在遊客面前表演，戲弄一隻困在籠中的雄獅。只見雄師張開口，管理員先是摸摸牠的長牙，又將手指探進牠的口裡，再摸摸面上的毛。

管理員似乎未識死，再撥弄雄獅的面毛，此時雄獅一口咬住他的右手手指，他即時痛得慘叫，圍觀的遊客繼續舉機拍攝，沒人施以援手。

管理員右手中指被雄獅緊緊咬住，他連番拉扯，亦未能將手指扯出來，更要出腳，踩著鐵絲網和石牆借力。雄獅全程跟他角力，也用前爪踩著鐵絲網借力，雙方爭持，最後管理員終能將右手從獅口拉出，跌倒地上。

遊客：管理員似乎不覺痛

一名遊客受訪稱，初時以為管理員正在搞笑，不知道出了事，因為管理員的工作就是做騷，直至他受傷跌倒，所有人先至識驚。另一名女遊客稱，管理員中指的第一節被咬甩，他倒地後即站起來，再走上一輛卡車，駛離現場，從他面部表情看來，傷口似乎不太痛，「但我不敢看，因為怕見血，又覺得事情太戲劇性」。

園方表示，並沒注意到發生此等事故，報道指事件已交由牙買加愛護動物協會跟進。該協會回應指，將調查事件，並與監管國內動物園的國家環保及規劃署聯絡。