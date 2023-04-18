血腥迷信！印度夫婦自製斷頭台 斬首獻祭神明

印度發生駭人迷信自殺案，一對夫婦以自製的斷頭台自我獻祭，留下兩名未成年子女。國家犯罪統計局資料顯示，2014年至今，與迷信有關的命案超過100宗。

印度新聞信託社(PTI)周日(16日)報道，古吉拉特邦(Gujarat)拉杰果德市(Rajkot)一對夫婦被發現身首異處，頭顱掉進擺著鮮花的火壇，屋內有一座自製的斷頭台。

警方根據現場情況以及兩人留下的遺書，推測38歲的丈夫Hemubhai Makwana與35歲妻子 Hansaben當時正進行一場宗教儀式，以自我獻祭來取悅神明，案發時間可能在本月15日晚至16日下午之間。

搭建小廟 每日虔誠供奉

親屬告訴警方，兩人去年用膠袋等物品搭建一座小廟，每天都會虔誠祭拜；他們死後留下一對未成年子女。

印度之前發生過多宗疑似迷信或涉及邪教的命案。去年10月，南部喀拉拉邦(Kerala)一條偏遠村落，一對懂醫學的夫婦誘殺兩名婦女做活人獻祭，並把她們的肉煮來吃，相信可以招財。

活捉男童獻祭

同樣在去年10月，德里兩名男子吸毒後相信神明指示他們捉一名男童來獻祭，就可以發財，結果一名6歲男童遇害。2020年5月，東部奧里薩邦(Odisha)一名廟祝在廟裡斬死一名52歲男子，相信獻祭後可終結新冠疫情。