行使憲法第五修正案拒絕作供　特朗普：我別無選擇

特朗普在當地時間早上9時前，抵達辦公室的大樓， 向在場採訪的大批記者揮手致意，未有回應提問。特朗普發表聲明，表示他別無選擇，在律師的建議下，「依據美國憲法賦予每一位公民的權利和特權，我拒絕回答問題」。根據美國憲法第五修正案賦予的權利，允許人民在錄口供時保持緘默，以免自證其罪。

特朗普稱遭受獵巫行動對待

特朗普的聲明又將調查與美國聯邦調查局(FBI)日前突擊搜查海湖莊園一事聯系起來，指紐約州總檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室的行動，是針對他的更大陰謀一部分。並不點名指詹樂霞是種族主義分子，指自己繼續遭受美國史上最大的獵巫行動對待。

詹樂霞的辦公室今年5月曾經表示，特朗普集團(Trump Organization)涉嫌不實誇大旗下不動產價值，以獲得優惠貸款和稅務減免，相關調查已接近尾聲，調查人員已經收集大量證據，可以支持對特朗普、他的公司或兩者都採取法律行動。特朗普否認有不當行動，反指調查是政治迫害。