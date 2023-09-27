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國際
2023-09-27 10:30:00

行山意外｜台灣登山客組團攀登日本飛驒山脈　65歲女跌傷兼迷路2.5小時後獲救

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綜合《信越放送》等日媒報導，「日本阿爾卑斯山脈」位於日本本州中部，由飛驒山脈（北阿爾卑斯）、木曾山脈（中央阿爾卑斯）以及赤石山脈（南阿爾卑斯）3大山脈所組成，範圍橫跨富山縣、岐阜縣、長野縣、靜岡縣與新潟縣。

被稱為「北阿爾卑斯」的日本飛驒山脈意外事故頻傳，25日傳出有一名65歲的台灣女性登山客，因受傷與同伴脫隊迷路，當地救援隊趕抵現場後順利尋獲他們，2人已被救援隊送往附近山間小屋，將自行下山。綜合《信越放送》等日媒報道，「日本阿爾卑斯山脈」位於日本本州中部，由飛驒山脈（北阿爾卑斯）、木曾山脈（中央阿爾卑斯）以及赤石山脈（南阿爾卑斯）3大山脈所組成，範圍橫跨富山縣、岐阜縣、長野縣、靜岡縣與新潟縣。

行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖）
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海拔2400米高的的天狗池跌倒

該名65歲台籍女登山客參加來自台灣的14人登山隊，一行人25日由西穗高岳縱走標高3190公尺的奧穗高岳時，該女登山客在海拔2400米高的的天狗池（天狗沢）跌倒，導致手臂受傷。由於受傷後無法再繼續原定攀登行程，因此女登山客在另一名山友的陪同下，離開隊伍，自行下山，不料在下山過程中迷路。2人於當日下午6時半許向相關人員求助，北阿爾卑斯南部地區山岳防止對策協會的救難隊花費約2個半小時，將迷路的2人安全送往附近一間山間小屋。由於該女登山客右手臂受到輕傷，因此決定在山間小屋稍作休息後，再自行下山。

飛驒山脈是不少登山客的聖地，不過近來山難意外頻傳。一名68歲日本女性25日與朋友在飛驒山脈仙人谷附近爬山時，不慎跌落15公尺深的懸崖，被發現時臉朝下臥倒在坡底的溪流，不治身亡。富山縣警方稱，2023年年初至9月20日，已有102人在該縣山區發生意外，截至25日，已有5人喪生。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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