 行山意外｜美國華盛頓州3人墜落百米身亡　一人奇蹟生還。

美國華盛頓州北喀斯喀特山脈（Cascade Range）日前發生嚴重行山意外，4名行山人士在下降過程中墜落約400英尺（約120米），其中3人不幸死亡，1人受重傷但奇蹟生還。
據美聯社5月14日引述官方消息指，這名倖存的登山者是38歲的Anton Tselykh，他於5月10日在華盛頓州北喀斯喀特山脈的陡峭溝壑中墜落約120米，同行3人均不幸遇難。
生還者駕車自行報警
據警方表示，Anton Tselykh內出血和頭部創傷，經歷10多個小時候幸運找回自己的車，隨後駕駛找到電話亭並報警求助，被送往醫院治療。
據事發地所在的奧卡諾根縣驗屍官洛迪古斯（Dave Rodriguez）表示，遇難的行山人士分別是48歲的Vishnu Irigireddy、63歲的Tim Nguyen和36歲的Oleksander Martynenko。
疑與攀岩裝備老化有關
當地警方搜救隊隊長Christina Woodsworth表示，像這樣導致3人死亡的墜落事件極為罕見，據稱其原因可能與攀岩裝備老化有關。搜救人員在現場發現一個仍夾在行山人士繩索上的岩釘，這種金屬釘通常被釘入岩石裂縫或冰層中，作為行山人士的固定點。Woodsworth說：「它看起來很舊，飽經風霜，而他們的其他設備看起來較新，所以我們假設它是一根舊岩釘。」
當局表示，這4人原本正在攀登早冬尖峰，這座山峰位於西雅圖東北部約257公里處。事發當天（5月10日），他們因發現暴風雨來臨而決定返回，不料在下山過程中發生意外。
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