行山意外｜美國華盛頓州3人墜落百米身亡 一人奇蹟生還。

美國華盛頓州北喀斯喀特山脈（Cascade Range）日前發生嚴重行山意外，4名行山人士在下降過程中墜落約400英尺（約120米），其中3人不幸死亡，1人受重傷但奇蹟生還。

據美聯社5月14日引述官方消息指，這名倖存的登山者是3 8歲的Anton Tselykh，他於5月10日在華盛頓州北喀斯喀特山脈的陡峭溝壑中墜落 約120米 ，同行3人均不幸遇難。

生還者駕車自行報警