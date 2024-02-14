行山意外｜華裔女生黃麗菲獨行加州鮑迪山遇暴雪 失蹤7日後遺體於懸崖被發現

22歲華裔女生黃麗菲，在2月4日獨自於加州行山，卻遇上超強暴風雪，啟程2小時後就失蹤。搜救隊遍尋不著，至7日後在懸崖峭壁上發現她的遺體。 來自加州El Monte的華裔女生黃麗菲，熱愛戶外運動。她曾經前往地形艱困的亞利桑那州岩層景點「波浪谷」Wave、於Santa Cruz露營、在約書亞樹國家公園Joshua Tree National Park觀星，還在San Gabriel Mountains滑雪。

黃麗菲出發後不久已失蹤 2月4日黃麗菲單獨攀登加州的鮑迪山Mount Baldy，當天遇上暴雪但她仍按照計劃上雪山。黃麗菲在當日下午4點多最後一次跟家人聯絡後，就此失蹤。 礙於惡劣天氣及地形複雜，搜救隊多日都找不到黃麗菲的下落，直到2月11日，即失蹤後7天，透過航拍機找到黃麗菲的身影。她的遺體位置是雪山懸崖峭壁、層層瀑布之間，沒有路可以直接到達，兩旁都是高山斜坡。