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國際
2024-02-14 11:32:00

行山意外｜華裔女生獨行加州鮑迪山遇暴雪　失蹤7日後遺體於懸崖被發現

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行山意外｜華裔女生黃麗菲獨行加州鮑迪山遇暴雪　失蹤7日後遺體於懸崖被發現

行山意外｜華裔女生黃麗菲獨行加州鮑迪山遇暴雪　失蹤7日後遺體於懸崖被發現

22歲華裔女生黃麗菲，在2月4日獨自於加州行山，卻遇上超強暴風雪，啟程2小時後就失蹤。搜救隊遍尋不著，至7日後在懸崖峭壁上發現她的遺體。

來自加州El Monte的華裔女生黃麗菲，熱愛戶外運動。她曾經前往地形艱困的亞利桑那州岩層景點「波浪谷」Wave、於Santa Cruz露營、在約書亞樹國家公園Joshua Tree National Park觀星，還在San Gabriel Mountains滑雪。

行山意外｜華裔女生黃麗菲獨行加州鮑迪山遇暴雪死亡 行山意外｜華裔女生黃麗菲獨行加州鮑迪山遇暴雪死亡，圖為她生前拍攝最後片段 行山意外｜華裔女生黃麗菲獨行加州鮑迪山遇暴雪死亡，圖為她生前拍攝最後片段 行山意外｜華裔女生黃麗菲獨行加州鮑迪山遇暴雪死亡 行山意外｜華裔女生黃麗菲獨行加州鮑迪山遇暴雪死亡 行山意外｜華裔女生黃麗菲獨行加州鮑迪山遇暴雪死亡 行山意外｜華裔女生黃麗菲獨行加州鮑迪山遇暴雪死亡 行山意外｜華裔女生黃麗菲獨行加州鮑迪山遇暴雪死亡 行山意外｜華裔女生黃麗菲獨行加州鮑迪山遇暴雪死亡 行山意外｜華裔女生黃麗菲獨行加州鮑迪山遇暴雪死亡，圖為她早前到訪過的地方

黃麗菲出發後不久已失蹤

2月4日黃麗菲單獨攀登加州的鮑迪山Mount Baldy，當天遇上暴雪但她仍按照計劃上雪山。黃麗菲在當日下午4點多最後一次跟家人聯絡後，就此失蹤。

礙於惡劣天氣及地形複雜，搜救隊多日都找不到黃麗菲的下落，直到2月11日，即失蹤後7天，透過航拍機找到黃麗菲的身影。她的遺體位置是雪山懸崖峭壁、層層瀑布之間，沒有路可以直接到達，兩旁都是高山斜坡。

禿頭山常發生致命行山意外

黃麗菲家人收到消息後悲傷又難以理解，表示「旁邊沒有路，我們不確定她是怎麼到達這個地方，以及什麼時候到這地方」。

海拔1278公尺的鮑迪山，被當地人稱為「禿頭山」，近年來禿頭山行山意外頻生，死亡人數累計到十多人，成為美國最致命登山地點之一。2023年，英國演員朱利安山德斯Julian Sands在山上遇險身亡。

 

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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