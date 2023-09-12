行山｜日八旬老翁登富士山頂2230次　稱活著就會繼續爬(有片)

日本一名80歲老翁，多年來持續登上富士山頂，被譽為是「富士山先生」(ミスター富士山)，而今年他成功趕在登山季的最後一日，完成第2230次登頂目標，寫下登頂次數最多紀錄。由於日文中「富士山」與「2230」發音相似，富士山先生認為，今次壯舉具有十分特殊的意義。

綜合報道，年屆80歲的實川欣伸10日凌晨約4時，於靜岡縣裾野市的須山登山口出發，從富士宮登山道開始攀登，約下午2時登頂，之後落山。實川欣伸約於傍晚6點半抵達半山腰。在實川欣伸完成登頂、打破紀錄之後，登山同伴更將實川欣伸拋起，為他慶祝。