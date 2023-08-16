行山｜逾萬人藉假期攀登富士山　違規外國旅客問題湧現（有片）

富士山是日本的象徵，然而這個海拔3,776公尺的活火山，並不是隨便就可以攀頂。近日是日本的盂蘭盆節，加上各地的暑假假期，日本以至海外登山遊客，在盆節的3日假期就有逾萬人登山，然而危險的登山客就在這個時間頻現，當中包括有未有預訂「山小屋」的「彈丸登山」客以及裝備嚴重不足的外國人。
日本傳媒報道，在本月的12日，就有4,740人登上富士山，是今個登山季節單日最高紀錄，而自日本的「山之日」（11日）起計算的3日內，就有超過1萬人登山。雖然富士山景色美麗，但是人類在登上海拔2,700公尺以上就已經會有機會出現高山反應，加上山上與山下的氣溫差等，登上富士山還是需要準備好防寒衣着及補充的食物等。富士山所在的山梨及靜岡縣，雖然早已呼籲旅客不要沒預訂山上宿舍「山小屋」就登山的即興「彈丸登山」，不過這樣的外國遊客仍然不絕。
近日有登山日本登山客就拍攝到片段，不少「彈丸登山」的外國遊客，晚上就只在「山小屋」外露宿，甚至有人只不過將身體捲曲在一角睡覺。另外，亦有沒預訂「山小屋」的外國遊客，居然拿起露營用的煤氣爐，在小屋下的地基即席點火煮食，令當地日本人也為之咋舌。
8月13日(日)1時頃の富士山頂上（富士宮口）。弾丸登山の末、野宿するほとんどの人が海外から来た技能実習生ということを知ってほしいです。そして技能実習生を受け入れている企業様、富士登山の危険性、ルールとマナーを伝えてほしいです。毎年お盆の時期は技能実習生で溢れます。 pic.twitter.com/6JrVpCqac7— mush（植田めぐみ） (@mushphoto) August 13, 2023
日本有電視台亦登山檢視有關的現象，其中電視台遇到一批日本居住，準備登山的越南人，他們表示都為登山而做足準備：「大家在攀山時，請努力地遵守秩序，不要造成麻煩。不要讓後來的人或是在住宿的人留下越南人的壞印象。」
山上露宿易引發低溫症
在富士山七合目的山小屋，已經擠滿不少的登山客，山上宿舍員工都表示這情況是今年首次。到八合目，攝製隊更真的遇到了所謂想迅速來回而留宿的「彈丸登山」者。報道指，在12日的4,740人當中，據報就有超過1,300人屬「彈丸登山」者。當地的登山指導受訪就表示，登山客在八合目的位置停下或露宿，其實會有低溫症的風險，然而在這幾天，這種情況並不罕見。
指導員又表示，不少的外國登山者對日本的禮儀都不太認識，當中部份在提示後還是會聽警告。然而在這些日子，還是有外國遊客帶同帳篷在山上紮營，亦有人在山頂使用無人機拍攝。
富士宮五合目の仮設休憩所の下にとんでもない東南アジア系の集団がいました。プレハブ内はシャトルバス待ちの方で満員。言い逃れできないよう撮影してから注意しましたが、こんな状態で火器を使用し、吸ったタバコもそこでポイ捨て、常軌を逸してます！プレハブに引火したら死人出ますよ！狂ってる！ pic.twitter.com/kj4Uf7MFcF— 富士宮口ガイド組合 (@mt223guide) August 13, 2023