行房太用力「樂極生悲」　男子陰莖骨折斷成三截　統計揭病例數年急增近四成

錐心之痛！坦尚尼亞一名男子在與女伴行房時，因為一個用力過猛不小心讓「子孫根」撞到女伴的會陰處，結果竟然造成「陰莖骨折」，斷成三截。所幸男子在就醫進行手術後恢復良好，沒有對性生活造成影響。

數年間陰莖骨折病例增近四成

這個病例被發表在《國際外科病例報告期刊》（IJSCR）上，男子的主治醫師表示，他在行房過程中陰莖滑出女伴的陰道，當他想再度插入時，卻因為用力過猛，導致充血的陰莖撞到對方的會陰。當下在發出一聲清脆的喀啦聲後，男子隨即劇痛難忍，只好就醫救助。

據悉男子在抵達醫院時，陰莖已有腫脹流血的現象。醫師為他進行CT掃瞄後發現有三處斷裂，所幸在手術之後恢復良好，男子三天後就出院，六個月後回診時，他告訴醫師已恢復性生活，沒有受到影響。

根據《紐約郵報》報道，雖然陰莖沒有骨頭，但當其纖維結締組織（稱為白膜）受傷或破裂時，就被稱為「骨折」。過去陰莖骨折通常被認為是一種不常見的情況，因為許多男性都不好意思就醫，沒有人知道它到底有多頻繁發生。然而，根據英國國家衛生局的統計數據，近年來陰莖骨折的病例正在上升，據《太陽報》報道，該數據顯示，從2014年到2020年，這種情況竟然增加了38%。醫生推測，可能是由於現在男性服用勃起功能障礙藥物的比例增加，或是獵奇色情影音內容的影響。

約翰霍普金斯醫學中心警告，陰莖骨折不容忽視，因為它可能會導致勃起功能障礙、排尿困難等，若沒有及時治療將對性生活及排尿造成永久性的後遺症。

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