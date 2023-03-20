行路真係平過坐車？　日本青年嘗試徒步返鄉下測試

19歲京都大學一年級學生，花了32日的時間，以步行方式由所在的京都走到佐世保。步行距離達868.1公里，花費170,144日圓（約10,169港元）。他表示，自己住不過是一般的網吧，食也只是一般家庭餐廳或是超市的折扣飯盒。然而他表示，整個行程與坐新幹線相比，路程是新幹線的1.1倍，但消費達到原來的9倍，時間更達到135倍。

去日本旅行，不少人會選擇以新幹線作為到其他城市的交通工具，然而新幹線車票動輒過萬日圓，就算買優惠券也不見得很便宜。日本一名大學生，早前就決定嘗試用雙腿代替車輪，從京都步行回鄉下的長崎縣佐世保，衣食住行雖然都省着用，不過結果是，無論路程、時間以至消費與坐鐵路都有大距離。

這位學生在Twitter上分享其旅程，他表示自己從小就喜歡地理及地質學，高校時已經會行20公里路。而自己在今年的大學祭典時，也特意去嘗試用8日時間步行去愛知縣，亦試過花4日時間走到兵庫縣的明石市。聖誕節因為獨自一個人，於是步行100公里去奈良。

日走30公里路

他表示，在自己回鄉時候就忽發這個步行回鄉的奇想，於是帶着簡單更換的衣物，銀包、電話、手提電腦等就出發，同時準備了防寒的物品。他指自己在事前用Google地圖查看路線，並在上月中開始出發。他表示，每日大約走30公里路，感覺身體慢慢已適應這種狀況而不再有疼痛的出現。每日雖然吃4餐，大約就是約200日圓的5塊麵包，在住的網吧因為可以任飲任食，就盡情地吃喝，並每3日就會將住宿提升到商務旅館，讓自己身體回復。

他表示，在廣島縣要翻越15公里的山路時最辛苦，不過期間仍到訪途中各地的名勝和食物，最後一日才入住溫泉旅館來獎勵自己。而他最後為自己行程結算，整個行程住宿花了113,134日圓、飲食花了47,086日圓，裝備花了5,234日圓，觀光再花了4,690日圓，合計170,144日圓。