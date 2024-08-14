街坊眾籌3萬元請清潔工去旅行 公司禁收變公關災難 旅行社妙計解決｜網上熱話

英國倫敦東南部小城貝肯納姆(Beckenham)一名63歲清潔工為社區服務多年，他一直有個心願——去葡萄牙旅行看海豚，但因沒錢而未能實現。逾200位街坊早前發起眾籌，籌得約3,000鎊(約3萬港元)，一心想讓他實現夢想，跟弟弟去一趟旅行。

但清潔工Paul Spiers任職的外判公司Veolia，不准他收下民眾這份好意，指跟據跟貝肯納姆所在的布倫來區(Bromley)政府簽訂的合約規定，員工一律禁止收受禮物及好處。

議員促用「常識」解決問題

貝肯納姆的議員得悉事件後，致函布倫來區政府要求當局以「常識」(common sense)處理，指民眾給清潔工這份禮物，不是貼士，亦跟其工作無關，而是一份「社區的禮物」而已。