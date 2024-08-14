街坊眾籌3萬元請清潔工去旅行 公司禁收變公關災難 旅行社妙計解決｜網上熱話

英國倫敦東南部小城貝肯納姆(Beckenham)一名63歲清潔工為社區服務多年，他一直有個心願——去葡萄牙旅行看海豚，但因沒錢而未能實現。逾200位街坊早前發起眾籌，籌得約3,000鎊(約3萬港元)，一心想讓他實現夢想，跟弟弟去一趟旅行。
但清潔工Paul Spiers任職的外判公司Veolia，不准他收下民眾這份好意，指跟據跟貝肯納姆所在的布倫來區(Bromley)政府簽訂的合約規定，員工一律禁止收受禮物及好處。
議員促用「常識」解決問題
貝肯納姆的議員得悉事件後，致函布倫來區政府要求當局以「常識」(common sense)處理，指民眾給清潔工這份禮物，不是貼士，亦跟其工作無關，而是一份「社區的禮物」而已。
一生只去過一次旅行 沒錢再去第二次
發起眾籌的女居民Lisa Knight表示， Spiers無論在甚麼天氣下都辛勞工作，熱愛貓王皮禮士利的他，開工時總是播著貓王歌曲，途人聽到都會精神一振，指他是「社區受人愛戴的一員」。她表示，Spiers大半生只去過一次旅行，就是60歲時跟弟弟一起去葡萄牙，他曾跟她說想再去一次，但須先儲錢，於是她便靈機一動發起眾籌。
旅行社搞比賽 參加條件極其「嚴苛」
據報外判公司禁止Spiers收取款項後，其總裁的奢華生活及巨額薪酬被傳媒起底，令輿論更加憤怒。最終旅行社On the Beach想出一條妙計實現Spiers夢想之餘，亦毋須要外判公司改變政策。旅行社舉辦了一個「比賽」，獎品是價值3,000鎊的葡萄牙旅行禮券，而參加者必須符合以下條件︰年齡介乎62至64歲、必須是貓王粉絲、姓氏必須為Spiers、必須是貝肯納姆街道清潔工，而且必須獲社區愛戴，最終合資格參加者，只得Spiers一人。
外判公司再也無話可說，說既然Spiers是在比賽中勝出，公司亦不反對他領獎。