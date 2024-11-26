衛星圖像顯示北韓供俄羅斯導彈KN-23製造廠正擴建｜俄烏戰爭

外界猜測，北韓不僅出兵，還提供武器助俄羅斯攻擊烏克蘭。美國智庫研究員根據衛星圖像判斷，北韓用來組裝其火星-11型固體燃料短程彈道導彈的一座重要武器製造廠，正在擴建。這種導彈即西方國家所知的KN-23，俄羅斯正用來攻擊烏克蘭。
路透社報道，上述工廠稱為2月11日廠，屬於龍城機械園區(Ryongsong Machine Complex)一部分，該園區位於北韓東岸的全國第二大城市咸興。美國加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院的詹姆士‧馬丁禁止核武擴散研究中心(James Martin Center for Nonproliferation Studies)研究員萊爾(Sam Lair)指，這裡是外界所知北韓唯一的KN-23製造廠。
北韓導彈可避過防禦系統
北韓官媒去年曾發布領袖金正恩視察龍城機械園區的照片，當中可見他走過幾幢新建築物，以及工人正在組裝導彈的尾部套件和鼻錐。專家分析，組裝的導彈看來是KN-23。烏克蘭官員曾指，俄軍過去一段時間使用KN-23導彈進攻。專家指出，這種導彈藉由刻意壓低彈道來躲避導彈防禦系統，因此對於須穿過烏克蘭防空系統的俄軍可能有用。
加建組裝導彈廠房
根據加州研究員分析美國商用衛星公司星球實驗室(Planet Labs)10月初拍到的衛星圖像，顯示北韓的2月11日廠似乎正在加建一幢組裝廠房，以及一幢很可能是要供工人居住的新宿舍。此外，該廠區部分地下設施入口也正在改建。
萊爾指出，有隧道入口前方原本擺放一個廢棄的橋式起重機來防止輕易進入，現已移走，暗示廠區的這部分可能正在加固，「這暗示他們正在或正嘗試大大提高這座工廠的生產速度」。