衛星圖像顯示北韓供俄羅斯導彈KN-23製造廠正擴建｜俄烏戰爭

外界猜測，北韓不僅出兵，還提供武器助俄羅斯攻擊烏克蘭。美國智庫研究員根據衛星圖像判斷，北韓用來組裝其火星-11型固體燃料短程彈道導彈的一座重要武器製造廠，正在擴建。這種導彈即西方國家所知的KN-23，俄羅斯正用來攻擊烏克蘭。

路透社報道，上述工廠稱為2月11日廠，屬於龍城機械園區(Ryongsong Machine Complex)一部分，該園區位於北韓東岸的全國第二大城市咸興。美國加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院的詹姆士‧馬丁禁止核武擴散研究中心(James Martin Center for Nonproliferation Studies)研究員萊爾(Sam Lair)指，這裡是外界所知北韓唯一的KN-23製造廠。