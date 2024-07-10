衛星拍得金正恩避暑豪華遊艇　有國際標準泳池及滑水梯

近期有衛星拍攝到，金正恩的豪華郵輪正在北韓著名的渡假勝地附近航行，同時捕捉下船上的豪華設施，發現國際標準50米國際標準泳池，和滑水道一應俱全，郵輪還正向金正恩的避暑別墅航行。

美國商業衛星公司「Planet Labs」在上月27日及本月5日拍攝的衛星照片中，發現金正恩的豪華郵輪，正在北韓渡假勝地元山市附近的海域航行。起初27日時，是出現在距離北韓元山市的南部葛麻半島，約900米的海域。7月5日時則是在距離金正恩葛麻別墅，約500米外的海岸附近。報道指，這艘長80米、寬15米的郵輪，配有滑水道和一個長50米的國際標準泳池。主要是供金正恩及其家人使用，有時也會接待外國貴賓。