袋裝麵包驚見壓扁老鼠 網民寸爆：蛋白質多過carbohydrate

印度一名男子透過外賣平台訂購一袋麵包，詎料袋子裡竟然有一隻活老鼠，且看來快要被壓扁，如此驚嚇畫面，頓時令他崩潰。

美國《紐約郵報》引述當地媒體報道，事主Nitin Arora上周在Twitter分享，事發於本月1日，因想要做三文治，於是透過外賣平台Blinkit訂購一條麵包，而該平台在廣告中標榜「10分鐘最快速送餐」，讓顧客可即時吃到新鮮食物。但事主收到麵包時，卻驚見膠袋裡有一隻活老鼠。

從照片可見，該隻灰老鼠四腳朝天，與麵包一起擠在袋子裡，模樣相當恐怖，就像用來嚇人的惡作劇道具。事主留言寸爆：「如果10分鐘送餐會有這樣的負擔，我寧願多等幾個小時」。報道指，事主把照片傳給外賣平台的客戶服務部，對方只是循例道歉。