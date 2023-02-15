袋裝麵包驚見壓扁老鼠 網民寸爆：蛋白質多過carbohydrates

印度一名男子透過外賣平台訂購一袋麵包，詎料袋子裡竟然有一隻活老鼠，且看來快要被壓扁，如此驚嚇畫面，頓時令他崩潰。
美國《紐約郵報》引述當地媒體報道，事主Nitin Arora上周在Twitter分享，事發於本月1日，因想要做三文治，於是透過外賣平台Blinkit訂購一條麵包，而該平台在廣告中標榜「10分鐘最快速送餐」，讓顧客可即時吃到新鮮食物。但事主收到麵包時，卻驚見膠袋裡有一隻活老鼠。
從照片可見，該隻灰老鼠四腳朝天，與麵包一起擠在袋子裡，模樣相當恐怖，就像用來嚇人的惡作劇道具。事主留言寸爆：「如果10分鐘送餐會有這樣的負擔，我寧願多等幾個小時」。報道指，事主把照片傳給外賣平台的客戶服務部，對方只是循例道歉。
網民︰對麵包有陰影
不少網友表示驚訝，紛紛直呼「OMG！」、「太可怕了」、「好噁心」。有人說，「我對麵包會有陰影」、「驚訝怎麼外賣員會沒發現」。有人揶揄「這袋麵包的蛋白質比碳水化合物更多」。
也有網友質疑事件的真確性，指出老鼠動作靈活，要走出袋子根本不難，不會留在裡面這麼長時間。
Most unpleasant experience with @letsblinkit , where alive rat was delivered inside the bread packet ordered on 1.2.23. This is alarming for all of us. If 10 minutes delivery has such baggage, @blinkitcares I would rather wait for a few hours than take such items.#blinkit #zomato pic.twitter.com/RHNOj6tswA— Nitin Arora (@NitinA14261863) February 3, 2023