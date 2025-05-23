袋鼠離家出走通街逛　警察抱抱乖乖就擒(有片)

美國科羅拉多州杜蘭戈(Durango)近日發生一宗袋鼠逃脫事件。警方發現這隻名叫「 Irwin」的袋鼠時，牠正在某家人的後院，雖然一般袋鼠性情温和，亦時有傳攻擊他人，警員起初想不到要如何抓住牠，最後由一名警員選擇了最原始的方法「抱抱」將牠抱到警車，結束了這場鬧劇。

綜合報道， Irwin是杜蘭戈一名居民的寵物，牠於去年9月已有首次逃跑記錄；但當時Irwin個子很小，還穿著尿布，跳進一個類似袋鼠媽媽育兒袋的袋子後，就被「拘捕」。詎料Irwin於周一(19日)再次逃脫，並在街上跳來跳去，街坊擔心牠可能會被車撞到，便報警求助。由於牠體型已變大，要抓到牠就沒那麼容易了。警方本來討論是否需要用套索套住Irwin，但後來由熟悉如何與農場