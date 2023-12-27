被中國扣押近3年 加拿大擬各賠斯帕弗及康明凱1700萬

加拿大傳媒引述政府消息人士報道，當局願意向曾被中國扣押近3年的商人斯帕弗（Michael Spavor）及前外交官康明凱（Michael Kovrig），各支付約300萬加元(約1,776萬港元)作為和解補償金，及避免加方的情報收集計劃在法庭被公開。
《環球郵報》引述政府消息人士指，聯邦律師正與兩人商討賠償事宜，期望明年初達成共識。報道指，政府憂慮斯帕弗可能提出訴訟，會導致一項政府安全報告計劃成為焦點，但斯帕弗的律師指控加方在事件上有重大過失，要求賠償1,050萬加元，不過政府不打算支付有關金額，只會補償300萬加元。
避免加方情報收集計劃 在法庭被公開
加拿大在2018年應美方要求，扣押中國電訊設備商華為時任副董事長孟晚舟，中方之後拘留斯帕弗及康明凱，指他們從事間諜活動。直至2021年9月，加方釋放孟晚舟，斯帕弗及康明凱亦獲釋，美加兩國一直指控中方非法拘押兩人。加拿大外交部曾否認康明凱及斯帕弗在中國參與間諜活動，並再次指摘中國任意拘留。中國駐加拿大使館回應指，加方炒作所謂中方「任意拘押」純屬賊喊捉賊。
斯帕弗批康明凱累他捲入間諜風波
斯帕弗上月披露，他曾與康明凱分享有關北韓的情報，但不知道對方會將情報轉交加拿大和五眼聯盟的情報人員，令他捲入間諜活動，於是尋求加拿大政府賠償。《環球郵報》指，當局希望盡快平息事件，避免加拿大的「全球保安匯報計劃」在法庭被公開。該計劃是加拿大外交部一個海外情報收集網絡，由外交官匯報收到的敏感訊息。