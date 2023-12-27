被中國扣押近3年 加拿大擬各賠斯帕弗及康明凱1700萬

加拿大傳媒引述政府消息人士報道，當局願意向曾被中國扣押近3年的商人斯帕弗（左）及前外交官康明凱（右)，各支付約300萬加元(約1,776萬港元)和解作為補償，及避免加方的情報收集計劃在法庭被公開。(資料圖片)

加拿大傳媒引述政府消息人士報道，當局願意向曾被中國扣押近3年的商人斯帕弗（Michael Spavor）及前外交官康明凱（Michael Kovrig），各支付約300萬加元(約1,776萬港元)作為和解補償金，及避免加方的情報收集計劃在法庭被公開。

《環球郵報》引述政府消息人士指，聯邦律師正與兩人商討賠償事宜，期望明年初達成共識。報道指，政府憂慮斯帕弗可能提出訴訟，會導致一項政府安全報告計劃成為焦點，但斯帕弗的律師指控加方在事件上有重大過失，要求賠償1,050萬加元，不過政府不打算支付有關金額，只會補償300萬加元。